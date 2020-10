Stadtführer stellt Römisches Kastell Biriciana in Weißenburg vor

Wer das Weißenburger Römerkastell Biriciana besuchen möchte, braucht viel Vorstellungskraft. Denn von dem einstigen Prachtbau ist fast nichts mehr übrig. Das Nordtor wurde 1990 wiederaufgebaut. Ansonsten symbolisieren nur ein paar Waschbetonplatten und kleine Mauern die Grundrisse der ehemaligen römischen Kaserne. Nichtsdestotrotz ist ihre Geschichte hochinteressant – deshalb hat Historiker Simon Sulk einen neuen Stadtführer zum Römerkastell Biriciana geschrieben.

Römerkastell Biriciana: Aktuelle Erkenntnisse im neuen Stadtführer

Der neue Stadtführer zum Römerkastell war auch deshalb notwendig, weil der letzte in den 1990er Jahren entstand. Viele Erkenntnisse daraus stammen noch von Wilhelm Kohl, einem Weißenburger Apotheker, der als Hobbyarchäologe ab Ende des 19. Jahrhunderts mit den Ausgrabungen begann. Simon Sulk, der viele Jahre bei der Deutschen Limeskommission arbeitete, gilt als profunder Kenner des Themas. Während seines Studiums der "proventialrömischen Archäologie" in Frankfurt beschäftigte er sich mit Römerkastellen. In seiner Abschlussarbeit ging es speziell um den sogenannten "Vicus", das Dorf, das um ein Kastell herum enstand. Als Autor eines neuen Stadtführers war Sulk also bestens geeignet. Außerdem lebt er seit 2016 in Weißenburg.

Na so was: Kaum Römer im Römerkastell

Das Römerkastell Biriciana wurde etwa im Jahr 100 nach Christus vom römischen Kaiser Trajan errichtet und ist rund sechs Kilometer vom einstigen Limes in Weißenburg entfernt. In einem Römerkastell waren in der Regel keine Römer stationiert, aber diejenigen, die es werden wollten. Denn nach 25 Jahren als Soldat im Römischen Reich wurde man zum Römer. So wohnten auch viele Einheimische in dem Kastell in Weißenburg. Insgesamt waren dort rund 500 Soldaten mit ihren Pferden stationiert.

Ausgrabungsgeschichte und 3D-Rekonstruktionen

Das neue Werk beinhaltet die Ergebnisse, die seit 130 Jahren gesammelt wurden. Ergänzt wird alles durch 3D-Rekonstruktionen des Kastells. Diese waren möglich dank der geophysikalischen Messungen durch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege im Jahr 2006. Bei diesen Messungen konnten die Wissenschaftler mittels magnetischer Strahlung erkennen, wie das Römerkastell aufgebaut war. Je nach Reflexion der Strahlung konnten sie erkennen, ob dort einst Mauern, Boden, Gruben oder Keller lagen. Sogar Aussagen zur Bausubstanz, also Holz oder Stein, konnten sie treffen.

Viele Römerkastelle entlang des Limes in Deutschland

Jedes Römerkastell war gleich aufgebaut, somit konnten sich die Soldaten überall zurechtfinden. Entlang des Limes gab es viele von ihnen in unterschiedlicher Größe – immerhin erstreckte sich der Grenzwall allein in Deutschland von Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg bis Bayern. In diesem Gebiet war das Weißenburger Kastell eines der wichtigsten. Auch in Weißenburg gab es ein Kastelldorf von beachtlicher Größe. Man schätzt, dass zwischen 1.500 und 4.000 Menschen im sogenannten Vicus gelebt haben. Denn damals wurde schnell klar, wie man von einem so großen Römerkastell in der Nähe wirtschaftlich profitieren konnte.

Seit 2005 ist der Limes UNESCO-Weltkulturerbe und nach der chinesischen Mauer sogar das längste Bodendenkmal der Welt.

Ende des Kastells Biriciana im Jahr 253/54

Bis 160 nach Christus war das Römerkastell Biriciana in Weißenburg besetzt, dann folgten Kriege. Wahrscheinlich kam die Truppe 180 wieder zurück. Weil man bei den Untersuchungen Zerstörungen an den Gebäuden feststellen konnte, geht man später von einem Katastrophenfall aus. In seinem Buch erklärt Simon Sulk, dass das Kastell Biriciana wahrscheinlich in den Jahren 253/254 angegriffen und eingenommen wurde. Damals waren der Limes und die Kastelle durch Truppenabzüge nicht mehr so gut besetzt, sodass sie ein leichtes Ziel für Feinde darstellten.