Stadtbaurätin: München für neue Hochhäuser "grundsätzlich offen"

Das Thema ist in München von jeher umstritten, doch jetzt könnte Bewegung in die Debatte kommen. Obwohl Bauten über 100 Meter Höhe an der Isar nach einem Bürgerentscheid von 2004 zwischenzeitlich nicht erlaubt waren, gibt es jetzt wieder eine gewisse Offenheit für Hochhaus-Akzente. Stadtbaurätin Elisabeth Merk schrieb in einem Debatten-Beitrag für den bayerischen Landesverband des Bundes Deutscher Architekten (BDA): "Die neue Hochhausstudie zeigt eine grundsätzliche Offenheit für Hochhäuser, verdeutlicht aber auch, dass die Stadt klare Vorgaben für die Handhabung und Beurteilung von Projekten in der Hand haben muss. Hohe Hochhäuser (Stadtzeichen) werden in München weiterhin eine besondere Ausnahme an wenigen Stellen sein. Hochhäuser werden generell einer intensiven Prüfung im Einzelfall unterzogen, für die die Hochhausstudie den Rahmen setzt. Eine herausragender architektonischer Ansatz, ein Mehrwert für die Stadtgesellschaft und eine positive Ergänzung der Stadtsilhouette mit ihren historischen Bezügen bilden dafür die Prüfsteine."

"Sonderrecht", über die Nachbarn hinwegzuschauen

Die Münchner Stadtplanerin Lydia Haack zeigt sich relativ skeptisch, was neue Hochhäuser in München betrifft. Ihr Fazit: Wolkenkratzer sollten nur dann gebaut werden, "wenn sie einen Gewinn nicht nur für den Eigentümer und Nutzer, sondern auch für das Quartier und die gesamte Stadt bedeuten". Haack verweist darauf, dass der "erhöhte bauliche Aufwand" für Hochhäuser einzeln abgewogen werden müsse, auch was die Klimabilanz betreffe. Außerdem gelte: "Wer sich das Sonderrecht erwirbt, über die Nachbarschaft hinwegzuschauen und von weitem gesehen zu werden, muss seinem Quartier, ja der ganzen Stadt eine Gegenleistung erbringen. Die Typologie der hohen Häuser darf nicht als Flächen-Maximierung missbraucht werden."