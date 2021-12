Stadt Nürnberg will Meistersingerhalle modernisieren

Die Meistersingerhalle in Nürnberg soll modernisiert werden. Der Kulturausschuss des Nürnberger Stadtrats hat in seiner jüngsten Sitzung sein Okay dafür gegeben. Doch das Projekt steht noch ganz am Anfang. Zunächst muss geplant werden.