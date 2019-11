Stadt Nürnberg kürt fünf Kulturpreisträger

Der Nürnberger Stadtrat hat in diesem Jahr beschlossen, den Kulturpreis der Stadt an fünf Preisträger zu vergeben: an den Bildenden Künstler Dashdemed Sampil, den Schlagzeuger Jan F. Brill, die Kontrabassistin Corinna Zimprich, das Theater Förderverein Dreamteam e. V. und das Netzwerk Global Art Nürnberg. Die Kulturpreise sind mit jeweils 5.000 Euro dotiert.

Maler Dashdemed Sampil

Der 1971 in der Mongolei geborene Künstler Dashdemed Sampil lebt und arbeitet in Nürnberg. Ab 2002 studierte er an der Nürnberger Akademie der Bildenden Künste Malerei. Wie die Stadt Nürnberg mitteilt, fokussieren sich seine Werke auf das Wesen der Menschen, ihre Geisteszustände und Gefühlswelten. Er extrahiere das Wesentliche der Figuren mit den Mitteln der klassischen Moderne, mit "markanten Konturen, starken Kontrasten und expressiven Farbkontrasten".

Jazz-Schlagzeuger Jan F. Bill

Jahrgang 1991 ist der zweite Preisträger, der Jazz-Schlagzeuger Jan F. Bill, der in Nürnberg und Köln Musik studiert hat. Der mehrfach preisgekrönte Drummer – unter anderem wurde er beim international renommierten Conad Jazz Contest in Italien ausgezeichnet – entwickelte früh seine eigene musikalische Sprache und tourt mit unterschiedlichen Ensembles durch Deutschland. Zudem setzt sich der in Nürnberg lebende Musiker auch als Vorstand des Metropolmusik-Vereins für die lokale Szene ein und veranstaltet unter anderem "Jazz am Bahnhof" in Kalchreuth sowie die Reihe "BrozziJazz" im Nürnberger "Balazzo Brozzi".

Kontrabassistin Corinna Zimprich

Corinna Zimprich begann ihre Kontrabass-Karriere mit 14 Jahren und studierte das Instrument am Meistersinger-Konservatorium Nürnberg und an der Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg. Die vielfach ausgezeichnete Künstlerin tritt nicht nur als Solistin, sondern auch in Kammermusik-Ensembles auf und ist seit langem Mitglied der Nürnberger "Pocket Opera Company". In den letzten Jahren hat sich Zimprich vor allem der Neuen Musik verschrieben und mit zahlreichen zeitgenössischen Komponisten und Komponistinnen zusammengearbeitet.

Global Art Nürnberg – Netzwerk

Das Netzwerk Global Art Nürnberg ist 2015 nach einem Workshop in der Kulturwerkstatt auf AEG entstanden und widmet sich der Stärkung des kreativen Potenzials, das sich durch Migration und kulturelle Globalisierung entwickelt. Mit experimenteller Kunst, Mut zu Neuem und künstlerischen Freiräumen soll bei einem breit aufgestellten Programm ein breites Publikum angesprochen werden.

Theatergruppe Förderverein Dreamteam e.V.

Inklusion auf der Bühne, das ist das Thema und die Basis des Vereins Dreamteam. Der Verein ist aus einer Kooperation des Bildungszentrums, der Noris Inklusion sowie dem Gostner Hoftheater entstanden und hat seit 1998 eine ganz eigene Theaterform entwickelt, in der behinderte und nicht-behinderte Akteure miteinander auf der Bühne stehen, mit viel Raum für Improvisation. Die Stadt sieht in Dreamteam die "erfolgreiche Inklusionsarbeit, die Vorurteile abbaut, den Zuschauer mit gutem Humor unterhält, ihn aber auch zum Nachdenken anregt und den Kulturbetrieb auf unvergleichbare Art bereichert".