Stadt muss sparen: Landshuter Theatersanierung verschoben?

Stadtrat muss im Dezember entscheiden

Jetzt scheint der gesamte Zeitplan ins Rutschen geraten zu sein. "Wir fühlen uns wie der Esel, dem dauernd die Karotte vor die Nase gehalten wird, ohne dass er zubeißen kann", so ein tief frustrierter Theatermitarbeiter gegenüber dem BR, der von einer "zehnjährigen Posse" sprach und ankündigte, die Belegschaft werde dem "Oberbürgermeister das Leben schwer machen", falls die Sanierung tatsächlich auf die lange Bank geschoben werde. Obwohl Landshut mit erheblichen staatlichen Zuschüssen rechnen kann, die Rede war von bis zu 60 Prozent der Baukosten, scheint die Haushaltslage so düster, dass bei einer nichtöffentlichen Klausur von Stadträten mit dem Oberbürgermeister Alexander Putz (FDP) eine fünfjährige Planungspause diskutiert wurde. Das ursprünglich ins Auge gefasste Investitionsprogramm wackelt. Am 6. Dezember muss der gesamte Stadtrat über den nächsten Haushalt, sowie die mittelfristige Finanzplanung bis 2023 noch abschließend entscheiden. Eine schriftliche Anfrage des BR an die Pressestelle des Rathauses blieb vorerst ohne Antwort.

Motivation der Mitarbeiter "verheerend"

Das Landestheater Niederbayern, das auch Spielstätten in Straubing und Passau unterhält, will sich noch am Wochenende ausführlicher zur Sanierungsdebatte und zum drohenden Moratorium äußern. Es ist kein Geheimnis, dass es speziell mit Schauspielproduktionen Probleme hat, das Ausweichquartier am Landshuter Stadtrand zu füllen. Mitarbeiter klagen über ungenügende Klimatisierung bei den Proben und eine ungünstige Akustik. Auf die Motivation der Belegschaft hat die mangelnde Zukunftsperspektive nach Angaben von Insidern verheerende Auswirkungen.

Umstrittene Theatersanierungen sind dabei in Bayern nichts Ungewöhnliches: In Augsburg wollten Bürger die derzeit anlaufende teure Modernisierung sogar verhindern, in Würzburg wird an der Erweiterung des Mainfrankentheaters gebaut, bevor das Haupthaus saniert werden kann. Längerfristig muss auch die Oper in Nürnberg modernisiert und erheblich erweitert werden, um für Mitarbeiter und Publikum ein zeitgemäßes Raumangebot zu schaffen.