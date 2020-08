Stadt im Ausnahmezustand: Wuhan als Film-Kulisse

Nach Wuhan nimmt uns auch Ai Weiwei mit – in seinem dokumentarischen Kompilationsfilm "Coronation", der seit ein paar Tagen auf verschiedenen Streamingportalen abrufbar ist. Der inzwischen in Cambridge lebende chinesische Künstler hat ihn zusammengestellt, ohne selbst in Wuhan gewesen zu sein.

Alltag im Griff der Pandemie

Ai hat Clips und Videos von Einwohnern montiert, die ihm zugespielt wurden, auch Aufnahmen von Sicherheitskameras aus Krankenhäusern und Bilder des Personals bei der Behandlung von Patienten. Der Alltag einer medizinischen Krise: Man sieht Menschen sterben, Menschen, die im Freien Gymnastik machen, Lieferanten, die unterwegs sind, um Kunden im Lockdown zu versorgen.

Tatsächlich glaubt man, bei Ai Weiwei Schauplätze aus "See der wilden Gänse“ wiederzuerkennen. Die Bahnhöfe. Die Märkte. Ai entfaltet ein beeindruckendes Panorama der chinesischen Gigantomanie und den damit verbundenen, zentral gesteuerten Überwachungsstrategien. Aufnahmen der radikalen Stilllegung einer Stadt, in deren Zentrum acht Millionen Menschen leben, wechseln mit Statements von Bewohnern, etwa einer alten Frau, die Parteiparolen nachplappert, oder von jungen Männern, die über Missmanagement und Machtlosigkeit erzählen – Motto: Wir werden vom Staat lückenlos überwacht und sterben trotzdem. Man sieht Wanderarbeiter, die provisorisch in unfertigen Betonbauten hausen und sich komplett allein gelassen fühlen.

Lohnend ist es, sich beide Filme anzuschauen: "See der wilden Gänse" als genrehafte Gangsterfilm-Annäherung an eine entmündigte, letzten Endes sich selbst überlassene Gesellschaft – und "Coronation" als bestürzendes wie berührendes Porträt einer Stadt im Ausnahmezustand.

See der wilden Gänse von Yi'nan Diao, China 2019, 113 Minuten,s eit 27. August im Kino

Coronation von Ai Weiwei, GB/China 2020, 113 Minuten, auf Vimeo on Demand