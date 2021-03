Stadt Fürth will Kulturzentrum "Kofferfabrik" erhalten

Der Fürther Kulturausschuss spricht sich einstimmig für Erhalt des Kulturzentrums "Kofferfabrik" aus. Bei der Sitzung am Nachmittag forderten die Stadträte die Verwaltung auf, alle Möglichkeiten dazu zu prüfen. Zum einen werden Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) und Kulturreferentin Elisabeth Reichert (SPD) moderierend in die Verhandlungen zwischen dem Immobilienbesitzer und den Mietern eingreifen.

Suche nach Alternativstandorten

Zum anderen soll nach möglichen Alternativstandorten gesucht werden. Da das Gebäude nicht der Stadt gehöre, seien deren Einflussmöglichkeiten allerdings begrenzt, sagte Reichert in der Sitzung. Die Stadt Fürth könne weder eine Sanierung finanzieren noch Haftungsfragen übernehmen. Sollte sich die Kommune finanziell engagieren, müsse dies an anderer Stelle entschieden werden, so Reichert.

Schriftliche Kündigungsrücknahme liegt noch nicht vor

Sie wies zudem den Vorschlag zurück, den alten Lokschuppen als möglichen Alternativ-Standort für die "Kofferfabrik" zu nutzen. Er stehe dafür aktuell nicht zur Verfügung. Der Lokschuppen sei als Ort für die Jugendkultur vorgesehen. Ob er dafür geeignet sei, werde derzeit geprüft. Ausgangspunkt für die Debatte war, dass der Immobilienbesitzer dem Kulturzentrum "Kofferfabrik" überraschend gekündigt hatte. Inzwischen ist diese Kündigung zwar wieder zurückgenommen. Schriftlich liege die Rücknahme jedoch noch nicht vor, so Reichert.