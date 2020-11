Ducks On Drugs: So klingt die Nachfolgeband von Schnipo Schranke

Es geht sofort ab, dieses Album. Gleich im ersten Song wird mit großen Begriffen hantiert. "Mowgli" heißt der knallige Opener von "Stabil labil", dem Debüt-Album von Ducks on Drugs, – so wie der Held aus dem Dschungelbuch, der bekanntlich hin- und hergerissen ist zwischen Wildnis und Zivilisation. In dem Song referiert Schlagzeuger Ente Schulz, Lebensgefährte und neuer Duett-Partner von Daniela Reis, seine aktuelle Lebenssituation.

"Meine Zerrissenheit hat sich deutlich, deutlich herausgestellt", sagt er. "Nachdem ich vor fünf Jahren das Trinken aufgegeben habe, sind mir megaviele Freizeitangebote weggefallen, wie zum Beispiel in Clubs bis morgens früh saufen und tanzen. Dadurch hat sich eine Sehnsucht breitgemacht in mir nach Natur, nach Ruhe, nach Vögelchen zwitschern hören, nach am Wasser sitzen, Füße rein. Bin grad auch so'n bisschen in so'ner Umbruchphase, hab ich das Gefühl – vielleicht auch dem Alter geschuldet. Irgendwie will ich hier raus. Wir wohnen auf St. Pauli, da wohnst du quasi im Aschenbecher Hamburgs. Das ist irgendwie die härteste Seite der Urbanität."

Die Band-Trennung hinter sich gelassen

Mit Ruhe und Verausgabung also hadert Ente. Auf dem Album finden sich jedoch keine Balladen oder andere leise Ruhepunkte, es wird gnadenlos gerockt – aber vielleicht kommt es ja noch anders. Ansonsten geht es um das Animalische, um die Heftigkeit der Emotionen, den Flickflack der Gefühle. "Tierisch lieb" heißt ein Song, "Learn to Kill" ein anderer, "Ich bin Dein Schmerz" ein weiterer. Man kann die Lied-Texte von "Stabil Labil" ohne weiteres als künstlerische Trauerarbeit interpretieren, als Reflex auf die Trennung von Schnipo Schranke, der ehemaligen Band von Sängerin Daniela Reis und auch Ente Schulz, der bei live Auftritten des Duos hinterm Schlagzeug saß, aber da winkt Reis ab.

"Natürlich war die Auflösung von Schnipo Schranke ein Riesending für mich", sagt sie, "weil die Band für mich ein Riesending war – für uns alle, glaub ich. Natürlich war ich lange damit beschäftigt, aber unser Album sollte eigentlich dazu dienen, wieder auf andere Gedanken zu kommen und eben zu sehen, dass wieder Neues entstehen kann. Und deswegen ist die Trennung zu keiner Zeit Thema auf diesem Album, auch wenn das vielleicht so wirkt."