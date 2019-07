Staatstheater Nürnberg zeigt mit Banner Haltung gegen Rechts

Das Banner soll ein unmissverständliches Zeichen geben, so der Intendant des Nürnberger Staatstheaters, Jens-Daniel Herzog, im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Das Haus sei im Kaiserreich erbaut und von den Nazis umgebaut worden. “Und heute arbeiten hier Menschen aus aller Welt in der universalen Sprache der Kunst, der Literatur und der Musik miteinander, und das wollten wir auch nach außen zeigen", so Herzog.

"Außerdem solidarisieren wir uns mit dieser Botschaft symbolisch mit allen Kolleginnen und Kollegen anderer Theater, die aktuell kritischen Anfragen und Anfeindungen von Rechts ausgesetzt sind." Jens-Daniel Herzog, Intendant des Nürnberger Staatstheaters

Parlamentarische Anfrage der AfD

Konkret bezieht sich das Theater dabei auf eine parlamentarische Landtagsanfrage der AfD in Baden-Württemberg. Die AfD will, dass die Staatsangehörigkeiten aller Künstlerinnen und Künstler offen gelegt werden, die bei staatlichen Kultureinrichtungen beschäftigt sind, darunter auch die Künstler am Staatstheater Stuttgart. Laut Herzog wird damit "ein hohes parlamentarisches Gut, nämlich die Anfrage, missbraucht", um seines Erachtens "rassistische Ziele damit zu verfolgen".

Kunst ist international

Er selbst könne es sich überhaupt nicht vorstellen, dass das Staatstheater die künstlerische Qualität abliefern könnte, wie sie derzeit in Nürnberg zu sehen sei, ohne all die internationalen Kolleginnen und Kollegen am Haus.