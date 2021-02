Staatstheater Nürnberg: Theater für digitalen Unterricht

Unter dem Titel "Mehr Drama" startet das Staatstheater Nürnberg sein Online-Angebot für den digitalen Unterricht. Wie das Staatstheater mitteilt, soll kompaktes Wissen zu verschiedenen Inszenierungen zur Verfügung gestellt werden.

Wissenswertes zu Schauspiel, Tanz und Konzerten

Das Spektrum reicht von der klassischen Heldin "Antigone" bis zum Tanzstück "Über den Wolf" des Nürnberger Ballettchefs Goyo Montero. Stardirigentin Joana Mallwitz ergänzt das Angebot mit Online-Expeditions-Konzerten zur klassischen Musik.

Newsletter und Hausbesuche von Künstlern

Schulen können sogar einen Besuch von Künstlern und Künstlerinnen des Hauses buchen. Zuständig ist die Theaterpädagogik "PLUS" des Theaters. Auch ein Newsletter PLUS wird angeboten. Er soll zwei bis drei mal pro Spielzeit erscheinen. Das Angebot richtet sich an Pädagogen und Pädagoginnen und Interessierte.