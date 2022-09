Staatstheater Nürnberg: Spielzeitauftakt mit Abschied

Vier Jahre hat Maximilian Pulst nun in Nürnberg Theater gespielt, und so viele Rollen, dass es beinahe den Anschein hatte, er wäre in jeder Inszenierung dabei gewesen. Immer präsent, markante Stimme, präzise Sprachbeherrschung, fast schon alte Schule, was die Klarheit der Artikulation angeht. Dabei aber zugleich von großer Natürlichkeit.

Präzise und doch natürlich

Allein bei Schauspieldirektor Jan Philipp Gloger hat Pulst in zehn Nürnberger Arbeiten mitgespielt. Gleich in Glogers Nürnberger Einstandsinszenierung "Ein Stein fing Feuer" nach Eugène Ionesco stand Pulst als Autoren-Alter-Ego auf der Bühne. Und zum Abschied aus Nürnberg nun verkörpert er unter Glogers Regie Schillers "Don Karlos".

Der Infant von Spanien ist ein leicht entflammbarer Feuerkopf, der lieber privaten Gefühlen freien Lauf lässt, als sich dem politischen Kampf für Gedankenfreiheit seines Freundes Posa anzuschließen. Don Karlos als anarchische Figur von impulsivem Temperament.

Er spielt den Feuerkopf Don Karlos

Eine Rolle, wie geschaffen für Maximilian Pulst, der auf der Bühne stets unter Strom zu stehen scheint. Wozu seine kupferroten Locken, die an eine Duracell-Batterie denken lassen, ebenso passen wie die Tatsache, dass er einige Semester Automatisierungssysteme studiert hat, eine Spielart der Elektrotechnik.

Zuletzt hatte Maximilian Pulst wenig Gelegenheit, seinen Akku aufzuladen. Noch vor der Nürnberger Abschiedspremiere mit "Don Karlos" gab er im Sommer seinen Einstand im Ensemble des Wiener Burgtheaters, das bereits vor Spielzeitbeginn mit einer Koproduktion bei den Salzburger Festspielen gastierte. Im Stück "Ingolstadt", einer Bearbeitung zweier Dramen Marieluise Fleißers, spielte Pulst den Pionier Korl.

Pulst kann auch "bad vibes"

Bei Fleißer geht es um die Unfähigkeit der Unterdrückten zu Solidarität. Korl wird von seinen Vorgesetzten schikaniert. Seine ohnmächtige Wut entlädt sich in sexueller Gewalt. Dieser Pionier ist eine Art umgepolter, negativer Prinz: Die vibrierende Energie, die Pulst Don Karlos gibt, verkehrt sich bei Korl in bad vibes.

Ivo van Hoves plakative Inszenierung ist nicht unbedingt eine Bereicherung für den Spielplan des Burgtheaters, Maximilian Pulst aber ist es. Auch für das Ensemble, in dem er schnell angekommen zu sein scheint.

Pendeln zwischen Nürnberg und Wien

Für den "Don Karlos" wird er nun noch eine ganze Weile regelmäßig zurück in die alte Heimat pendeln. Morgen ist Premiere in Nürnberg, bereits tags drauf hat Maximilian Pulst Vorstellung in Wien. Wenn ihm da mal nicht irgendwann der Saft ausgeht!