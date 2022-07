Staatstheater Nürnberg spielt Oper für Klinikpersonal

Das Staatstheater Nürnberg lädt am Dienstagabend Klinik-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter zu einer Opern-Vorstellung ein. Es ist ein Dankeschön: Während der Hochphase der Corona-Pandemie hat die Klinik Hallerwiese-Cnopfsche Kinderklinik das Staatstheater bei den Corona-Testungen und Impfungen unterstützt. "Ohne die professionelle Beratung und praktische Unterstützung wären wir niemals so gut durch die schwierige Zeit der Pandemie gekommen", sagt Staatsintendant Jens-Daniel Herzog.

Corona: Nürnberger Klinikpersonal unterstützt Staatstheater

Rund tausend Impfungen und unzählige Coronatests seien durch die Klinik-Mitarbeiter durchgeführt worden. So konnten die Proben und die Vorstellungen am Staatstheater weitergehen. "Wir wollten damit ein Zeichen setzen, dass in diesen schwierigen Zeiten Kultur in der Region überleben muss", sagt Prof. Dr. Michael Schroth, Ärztlicher Direktor der Cnopfschen Kinderklinik. Zum Dank sind die Mitarbeiter der Klinik zur Oper "Der Liebestrank" eingeladen. Im Anschluss treffen sie bei einem Sektempfang auf die Künstler und Künstlerinnen.