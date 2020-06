Staatstheater Nürnberg: Kein klassischer Spielbetrieb möglich

Der Intendant des Nürnberger Staatstheaters Jens-Daniel Herzog rechnet für die kommende Spielzeit 20/21 nicht mit einer Rückkehr zu einem klassischen Theaterbetrieb. "Theater lebt von Nähe. Das wird es erst wieder geben, wenn wir eine Impfung, ein Medikament oder eine komplette gesellschaftliche Neubewertung des Corona-Virus haben", sagte Herzog bei einer Vorschau auf die kommende Spielzeit.

Spielplan zunächst für zwei Monate vorgestellt

Dementsprechend wurde nur ein Spielplan für September und Oktober vorgestellt. Im Opernhaus kommt unter anderem Monteverdis "L'Orfeo" auf die Bühne. Das Ballett unter Goyo Montero inszeniert "Über den Wolf", eine Choreographie nach Prokofjews "Peter und der Wolf". Im Schauspielhaus kommt im Herbst unter anderem "Das Erdbeben in Chili" von Heinrich von Kleist auf die Bühne.

Wesentlich weniger Publikum zugelassen

Für die Häuser wurden Sitzpläne erarbeitet, die in Einklang mit den Corona-Beschränkungen sind. So dürfen zum Beispiel im Opernhaus maximal 206 Personen im Zuschauerraum sitzen. Abonnements wird es in der kommenden Spielzeit nicht geben. Bisherige Abonnenten sollen bei der Ticketvergabe aber bevorzugt behandelt werden.

Finanzloch des Theaters immer größer

Der geschäftsführende Direktor Christian Ruppert beziffert den finanziellen Verlust für das Staatstheater mit drei Millionen Euro bis Ende August. Und in der kommenden Spielzeit werde das Finanzloch noch größer werden, so Ruppert.

Kulturhauptstadt-Bewerbung nicht in Gefahr

Kulturbürgermeisterin Julia Lehner (CSU) sieht für die Bewerbung Nürnbergs als Europäische Kulturhauptstadt 2025 aktuell keine Probleme. Die Corona-Pandemie habe auch viel Kreativität freigesetzt, so Lehner am Rande der Pressekonferenz. Lehner nannte als Beispiel das Projekt "Kultur vor dem Fenster". Künstler treten dabei in Hinterhöfen oder vor den Balkonen eines Wohnhauses auf. Damit habe man neue Bevölkerungsgruppen erreicht. Dies sei im Sinne der Kulturhauptstadt-Bewerbung, so Lehner.