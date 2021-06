Staatstheater Nürnberg geht mit Spielplan “in die Vollen“

Man wolle in die Vollen gehen – dieser Satz fällt mehrmals bei der Präsentation des Programms für die neue Spielzeit am Staatstheater Nürnberg. Nach einer Zeit ohne oder mit sehr wenig Publikum plant Bayerns größtes Mehrspartenhaus mehr als 50 Premieren für die Saison 2021/22. Von Energie, gar Euphorie ist da die Rede.

“Wir erhoffen uns eine Explosion der Lebensfreude, aber auch intensive Begegnungen und einen Austausch zu den relevanten Themen unserer Zeit. All das spiegelt unser Spielplan wieder.“ Nürnberger Staatsintendant Jens-Daniel Herzog.

Orchester, Schauspiel und Ballett stehen in den Startlöchern

Das Staatstheater Nürnberg sieht sich angesichts der nach wie vor bestehenden Unsicherheiten gut für die nächste Spielzeit gerüstet. Natürlich gebe es einen Plan B, sagte Staatsintendant Jens-Daniel Herzog. Angesichts der Impfzahlen setze man aber auf Optimismus. “Wir können es kaum erwarten“, sagte Herzog bei der virtuellen Vorstellung des Programms. Allerdings gehen die Karten in den ersten Monaten der Spielzeit nur in den freien Verkauf, das Abonnement beginnt erst wieder im Januar 2022.

Opern-Hits und Kammeroper über Geschwister Scholl

Im Bereich der Oper stehen unter anderem Klassiker wie Georges Bizets “Carmen“ und Guiseppe Verdis “Der Troubadour“ auf dem Programm. Die Regie beim “Troubadour“ führt dabei Star-Regisseur Peter Konwitschny. Im Rahmen der Kooperation mit der Nürnberger Gustav-Adolf-Gedächtniskirche wird Udo Zimmermanns Kammeroper "Weiße Rose" Ende Oktober aufgeführt. Darin geht es um die Geschwister Hans und Sophie Scholl und deren Widerstand gegen die Nationalsozialisten.

Schauspiel widmet sich Rassismus und rechtem Terror

Auch die Theatersparte des Staatstheaters gehe mit Euphorie und Energie an den Neustart der kommenden Saison, sagte Schauspieldirektor Jan Philipp Gloger. Man lege den Schwerpunkt auf die Themen Rassismus und rechte Gewalt. Das Schauspiel Nürnberg ist Teil des bundesweiten Theaterprojekts “Kein Schlussstrich“, das sich in 14 Städten dem NSU-Komplex widmet. “Der NSU hat diese Stadt besonders heftig heimgesucht“, sagte Gloger. “Es darf einfach kein Schlussstrich gezogen werden“.

Ballett mit namhaften Choreographen zu Gast

Die Ballettsparte unter Goyo Montero präsentiert ebenso ein reichhaltiges Programm: Sechs international renommierte Choreographen, darunter Ohad Naharin und Edward Clug, werden als Gäste in der kommenden Saison in Nürnberg inszenieren. Mit der Produktion “Narrenschiff“ geht das Ballett zudem auf Reisen: Im Juli 2022 wird es zu Gast in Moskau und St. Petersburg sein.

Musikalischer Nachwuchs mit "Junger Staatsphilharmonie“

Im Konzertbereich setzt man auf einen Querschnitt durch die Musikgeschichte inklusive avantgardistischer Werke von John Cage und György Ligeti. In der kommenden Saison soll darüber hinaus auf Initiative der Generalmusikdirektorin Joana Mallwitz ein hauseigenes Jugendorchester gegründet werden, die "Junge Staatsphilharmonie“. Das junge Orchester soll gemeinsam mit der Staatsphilharmonie das 100-jährige Orchesterjubiläum im Jahr 2022 gestalten.

"Gesund aus der Krise gekommen"

Trotz mehrerer Lockdowns habe das Staatstheater Nürnberg die Pandemie gut überstanden, erklärt der geschäftsführende Direktor Christian Ruppert. “Wir kommen wirtschaftlich gesund aus dieser Krise heraus“, sagte Ruppert. Man habe sehr früh auf das Instrument der Kurzarbeit gesetzt. “Wir haben insofern keine wirtschaftliche Havarie“, so der geschäftsführende Direktor. Staatsintendant Jens-Daniel Herzog geht davon aus, dass man das gemeinsame Erleben in Theater und in der Oper nun wieder lernen müsse: “Wir stellen uns darauf ein, dass wir dieses Lernprogramm zur Verfügung stellen.“