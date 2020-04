Theater Augsburg bringt Bühne per VR-Brille nach Hause

Eine eigene digitale Sparte des Theaters

Das Augsburger Staatstheater hatte ursprünglich einen ganz anderen Plan als den Lieferservice: Zusammen mit dem Theater Ingolstadt waren mehrere Hundert VR-Brillen angeschafft worden, um sie in eine Produktion von Glucks "Orpheus und Eurydike" einzubauen. Die Produktion war als eine Art Hybrid geplant, erklärt Intendant Bücker, "um das Publikum an mehreren Stellen in die Perspektive von Orfeo zu setzen und in den Untergrund zu geleiten".

Doch dann kam der Corona-Shutdown – und eine neue Idee ins Spiel: Weil es die Hardware schon gab, habe man sich überlegt, mit den Brillen einen "Lieferservice" aufzubauen, "ein digitales Repertoire, eine fünfte, digitale Sparte". Für die Umsetzung per VR-Technik müssen Schauspieler und Regisseure passende Inszenierungen entwickeln, für die 360°-Kamera kann man nicht nur "in eine Richtung" spielen, so André Bücker: Und das sei auch ein kreativer Prozess.

9,90 Euro kostet der Ausflug in die virtuelle Theaterrealität, und abgeholt wird die Brille auch wieder. Ein Service, an den man sich gewöhnen könnte, wenngleich die Musik etwas dröhnt und die schiere Fülle der Eindrücke einen doch recht schnell übersättigt. Trotzdem sei die Reaktion der Augsburger positiv, sagt Intendant Bücker. Deshalb soll die Reihe des "VR-Theater-Lieferservices" jetzt auch ausgebaut werden.