"Aufbruch" in eine neue Spielzeit am Staatstheater Augsburg

Das Staatstheater Augsburg hat am Dienstag in der Brechtbühne sein Programm für die Spielzeit 2022/2023 vorgestellt, die am 10. September 2022 im Martinipark eröffnet wird. Das Spielzeitmotto werde "Aufbruch" sein, erklärt Staatsintendant André Bücker.

Die Ambivalenz des Aufbruchs

Dieses Motto ist nicht zufällig gewählt: Denn Aufbruch habe verschiedene Konnotationen, sowohl positive als auch negative. "Aufbruch ist das, wonach wir uns nach zwei Jahren Corona alle sehnen. Dass es endlich einen Aufbruch gibt ins Offene, ins Positive. Dass wir uns wieder begegnen können, Kunst und Kultur genießen können", sagt Bücker.

Aber zugleich bedeute es auch ein "Aufbrechen von alten Mustern und Themen, mit denen wir gar nicht gerechnet hätten" – wie den Ukraine-Krieg, Nationalismus, Gewalt, Fake-News. "All diese Spielarten des Begriffes wollen wir in der nächsten Saison thematisieren", erklärt der Intendant.

"Jerusalem" von Jez Butterworth

Der Aufbruch spiegele sich so auch in dem Kult-Theaterstück "Jerusalem" von Jez Butterworth. Die Tragikomödie lief sehr erfolgreich in London und am Broadway. Zwei Jahre lang habe man sich darum bemüht, die Rechte für das Stück zu bekommen. "Ich bin sehr sehr glücklich, dass wir dieses Stück jetzt spielen können", schwärmt Bücker, der bei der deutschsprachigen Erstaufführung von "Jerusalem" im September selbst Regie führen wird.

Eine europäische Erstaufführung

Aber auch auf das restliche und sehr umfangreiche Programm in den Sparten Schauspiel, Musiktheater, Ballett, Konzert und Digitales ist der Intendant stolz. So werde unter anderem die mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Oper "Angel's Bone" der chinesisch-amerikanischen Komponistin Du Yun aufgeführt – als europäische Erstaufführung, wie das Staatstheater verkündet.

Kleist-Förderpreis-Stück wird in Augsburg uraufgeführt

Erstmals werde das Staatstheater zudem die Uraufführung im Rahmen des renommierten Kleist-Förderpreises ausrichten – welches Stück das sein wird, das stehe erst im Januar fest. Nach zwei Jahren Pause soll im April zudem wieder die Internationale Ballett- und Tanzgala stattfinden. Wichtig sei zudem, dass einige Stücke nun spielzeitübergreifend gezeigt werden – somit habe man ein größeres und vielfältigeres Repertoire.

Weltweiter Theaterbesuch via VR-Brille

Auch das erfolgreiche digitale Angebot bzw. die Virtual-Reality-Theatererfahrung wolle man weiter ausbauen, sagt André Bücker. Bereits zwölf Stücke habe man im Angebot, die weltweit abgerufen und auf die eigene VR-Brille geladen werden können. Es gebe kein Theater, das in VR so vielfältig sei wie das Staatstheater. Am 1. Juli startet der Kartenvorverkauf für die neue Spielzeit am Staatstheater Augsburg.