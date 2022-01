Staatsregierung will über Lockerungen in der Kultur beraten

Der Chef der Bayerischen Staatskanzlei, Florian Herrmann (CSU), hat für die "nächsten Tage" Beratungen darüber angekündigt, ob die geltenden Corona-Regeln für Kulturstätten verändert werden können.

Beratungen über etwaige Lockerungen

Die Klagen der Kulturbranche über die geltenden, vergleichsweise strikten Corona-Schutzmaßnahmen seien bekannt, sagte Herrmann auf einer Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung am Dienstag. So ist die Auslastung der Theater in Bayern auf 25 Prozent ihrer Kapazität beschränkt, und Besucher müssen nicht nur geimpft oder genesen sein, sondern zusätzlich ein aktuelles Schnelltest-Ergebnis vorweisen, wenn sie nicht seit mindestens 14 Tagen "geboostert'" sind.

Die Branche frage sich, so Herrmann, ob die Kapazität nicht erhöht werden könne, wo doch die Maskenpflicht am Platz und die 2G-plus-Regel bereits eine vergleichsweise hohe Sicherheit garantierten: "Das sind alles Fragen, die wir sehen und erörtern. Das kann man auch nicht von der Hand weisen, aber gerade in der Phase des ansteigenden Omikron-Infektionsgeschehens ist es nicht so einfach zu sagen, naja, man kann auf Maßnahmen verzichten, wir sind aus dem Gröbsten raus."

Kabinett könnte nächste Woche entscheiden

Herrmann sprach diesbezüglich von einem "Dilemma". Aus der "hohlen Hand" seien keine Entscheidungen möglich. "Da wird es in den nächsten Tagen ein Gespräch mit den einschlägigen Kollegen geben", kündigte Herrmann an und nannte als Ansprechpartner Gesundheitsminister Klaus Holetschek, Kunstminister Bernd Sibler und Kultusminister Michael Piazolo und Digitalministerin Judith Gerlach für den Bereich Kino. Möglicherweisen seien "Antworten" bis zur nächsten Sitzung des Kabinetts in der kommenden Woche zu finden.

Musikrat forderte Änderungen

Der Bayerische Musikrat (BMR) hatte am Montag gefordert, für Kulturstätten müssten ähnliche Regeln gelten wie für die Gastronomie. "Wenn die Gastronomie bei 2G bleibt, muss aus oben genannten Gründen das zukünftig auch für die Kultur gelten. Zahlreiche wissenschaftliche Studien belegen, dass die Ansteckungsgefahr in Opern und Konzerthäusern gegen Null geht", so BMR-Chef Helmut Kaltenhauser: Die Studien und die "'unbestritten viel ungefährlichere Situation in den Konzertsälen" müssten bei den Regelungen für Kulturveranstaltungen und den Regelungen für die Auslastung berücksichtigt werden. Es gebe große Räume, Lüftungen und feste Sitzplätze mit geregelten Abständen.