Staatsphilharmonie Nürnberg spielt für Demente und Angehörige

Es sind viele berühmte Melodien aus Oper, Operette und populäre Instrumentalstücke, die heute (01.03.19) um 15.00 Uhr in der Gustav-Adolf-Gedächtniskirche in der Allersberger Straße 116 gespielt werden. Wiebke Hetmanek, die Dramaturgin des Nürnberger Staatstheaters, hat die Musik ausgesucht. "Wir haben die Kleine Nachtmusik, den Blumenwalzer von Tschaikowsky, wir haben die Bildnis-Arie aus der Zauberflöte, ein Kinderlied-Potpourri. Ich glaube, es ist kein Stück dabei, was man nicht kennt" sagt die Dramaturgin.

Kleines Konzert in zwanglosem Rahmen

Für Menschen mit und ohne Demenz spielen acht Musikerinnen und Musiker der Staatsphilharmonie Nürnberg gemeinsam mit zwei Gesangssolisten vom Internationalen Opernstudio des Nürnberger Staatstheaters heute ein Programm, das vom Barock bis in die Romantik reicht. Geigerin Jessica Hartlieb, die mit Orchesterkollegen oft auch in Senioren- und Behindertenheimen auftritt, mag den zwanglosen Rahmen solcher Konzerte sehr.

"Da steht schon mal einer auf und schreit Juhuu, wenn es ihn besonders berührt. Manche fangen zu weinen an oder man ist auch schon mal umarmt worden. Also ich finde das toll, wenn Reaktionen kommen und das ist für uns auch schön als Musiker, dass das direkt ankommt bei den Leuten." Jessica Hartlieb, Geigerin

Kultur für Erkrankte und Angehörige

Der Eintritt ist kostenlos, der Zugang barrierefrei. Denn es gebe viele Senioren, ob mit oder ohne Demenz die es aus finanziellen oder gesundheitlichen Gründen einfach nicht mehr in reguläre Konzerte an großen Häusern schaffen. "Das geht bei der Logistik los", berichtet Dramaturgin Hetmanek. "Wie sind die Toiletten erreichbar? Kann der Angehörige neben dem Erkrankten sitzen? Gibt es genug Rollstuhlplätze, gibt es genug Rollatorenabstellplätze?" Große Konzerthäuser seien darauf gar nicht so eingerichtet. Daher sei es das Ziel der neuen Konzertreihe, Erkrankten und Angehörigen eine Stunde lang Kultur zu bieten.