Staatsbibliothek erwirbt japanischen Meisterholzschnitt

Kennen Sie Katsushika Hokusai? Wahrscheinlich schon. Auch wenn Ihnen der Name nichts sagt. Aber seine "Große Welle von Kanagawa" ist weltberühmt, eine Ikone, Pop, ein Klassiker in den Museumshops der Welt, beliebtes Motiv auf Tassen und T-Shirts. Und abgesehen von all dem Trash natürlich auch ein Inspirationsquell für andere Künstlerinnen und Künstler. Rilke hat sich von ihr zu einem Gedicht anregen lassen ("Der Berg"), Ravel zu einer seiner berühmtesten Kompositionen ("La Mer").

Hokusai gilt als Erfinder des Manga

Hokusai ist sowas wie der König der japanischen Druckgrafik, gilt darüber hinaus als Vater des Manga. Einen "Künstler jenseits aller Messlatten" nannte ihn der Literaturkritiker und Comic-Afficionado Andreas Platthaus vor Jahren in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Geboren wurde Hokusai 1760 in Tokio und wurde 90 Jahren alt. Zwischen 1830 und 1836 schuf der schon angegreiste Künstler seine heute berühmtesten Werke, eine Reihe von Holzschnitten mit dem Titel "36 Ansichten des Berges Fuji". Das erste Bild ist die berühmte Welle, das dritte heißt "Gewitter unterhalb des Gipfels". Und ein Abzug genau dieses Holzschnittes zählt ab sofort zu den Schätzen der Bayerischen Staatsbibliothek (BSB).

Der Holzschnitt ist fast 200 Jahre alt

In ihrer Pressemitteilung vom Donnerstag preist die BSB die Neuerwerbung als "Spitzenstück der Holzschnittkunst". Bei dem Ankauf handle es sich um einen frühen, sehr gut erhaltenen und farbfrischen Abzug der Originaldruckplatten. Charakteristisch für die frühen Drucke dieser Serie seien die blauen Umrisslinien, für deren Druck eine Mischung aus Indigo und dem erst wenige Jahre zuvor nach Japan gelangten Farbstoff Preußischblau verwendet wurde.

Am Institut für Bestandserhaltung und Restaurierung (IBR) der Bayerischen Staatsbibliothek sei der Druck bereits materialwissenschaftlich untersucht worden, heißt es in der Mitteilung weiter. Durch den Abgleich der Ergebnisse mit aktuellen Forschungsdaten zu Holzschnitten von Hokusai aus dem Metropolitan Museum of Arts und anderen Museen könne man das Werk auf das Jahr 1931 datieren.

Kunstminister Blume begrüßt den Ankauf

Wie viele Bilder der Serie strahlt auch "Gewitter unterhalb des Gipfels" eine fast meditative Ruhe aus. Zu sehen ist auf dem Druck der Gipfel des Fuji selbst, weitgeschwungen, und erdfarben bis auf die schneebedeckte Spitze. Während sich der Blick hinter dem Gipfel zum Meer hin öffnet, verdichtet sich an seinem Fuß die Gewitterschwärze, aus der nur ein orangefarbener Blitz zuckt, der die Form des Berges imitiert.

In München ergänzt der Abzug künftig die sogenannte Japanische Sammlung der BSB. Diese umfasst derzeit rund 90 000 gedruckte Bände, 100 Handschriften und 900 Einblattdrucke. Bibliotheken öffneten Fenster "über die eigene geistige Heimat hinaus", lässt sich der Bayerische Kunstminister Blume in der Mitteilung der BSB zitieren. Und weiter: "Die Japansammlung der Bayerischen Staatsbibliothek ermöglicht einen beeindruckenden Einblick in die japanische Kultur. Ich freue mich, dass mit der Neuerwerbung eines Holzschnittes von Katsushika Hokusai die Sammlung um ein bedeutsames Werk wächst!"