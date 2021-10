Staatsbad Philharmonie Kissingen beendet ihre Streiks

Monatelang hatten sie für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld gekämpft und dabei Solidarität von Orchestern aus ganz Deutschland erfahren: die Musikerinnen und Musiker der Staatsbad Philharmonie Kissingen. Jetzt kam aus den Reihen des Orchesters überraschend die Mitteilung, dass die Streiks beendet sind.

Einigung mit Oberbürgermeister und Kurdirektorin

Oberbürgermeister Dirk Vogel (SPD) und Kurdirektorin Sylvie Thormann hätten "kompetent und anschaulich ein Angebotspaket gemacht, mit dem die Staatsbad Philharmonie wunderbar leben und arbeiten kann." Zudem würden zwei kürzlich entlassene Orchestermitglieder nach Klärung aller Umstände in naher Zukunft wieder eingestellt. Man bedanke sich für die sachlichen und kompetenten Gespräche und freue sich auf eine gute Zusammenarbeit.

Entschuldigung für Streikwesten-Aktion im Regentenbau

In einem Brief, den acht der insgesamt 13 Musikerinnen und Musiker unterschrieben haben, entschuldigt sich das Orchester außerdem bei Kurdirektorin Sylvie Thormann für die Unannehmlichkeiten des Arbeitskampfes. Man schäme sich für die "Missachtung der Etikette von Orchesterleiter Burghard Toelke bei der UNESCO-Welterbe-Verleihung". Die Musiker selbst hätten nur nach dessen Anweisung gehandelt. Das Orchester war im Sommer beim Weltkulturerbe-Festakt im Bad Kissinger Regentenbau mit Streikwesten aufgetreten.

Bisher keine Stellungnahmen der Beteiligten

Weder Burghard Toelke noch die Versender der Orchestermitteilungen waren waren bisher telefonisch für Stellungnahmen erreichbar. Klar ist aber, dass die Deutsche Orchestervereinigung (DOV) an der jetzt erzielten Übereinkunft nicht beteiligt war und demnach auch kein Tarifvertrag beschlossen wurde, wie von der DOV gefordert. In mehreren Gesprächen ist man sich in den letzten Tagen offenbar intern einig geworden. DOV-Sprecherin Uli Müller sagte dazu BR24: "Wir nehmen mit Bedauern zur Kenntnis, dass vor Ort Kräfte gewirkt haben, die die gemeinsame Strategie und Zielsetzung nicht zur Verwirklichung gebracht haben. Eine Gewerkschaft ist immer nur so stark wie ihre Basis."