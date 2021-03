Alles grün: Wer war St. Patrick?

Am 17. März ist alles grün - zumindest dort, wo der St. Patrick's Day gefeiert wird. Aber warum eigentlich? Und wer war St. Patrick überhaupt?

Wer war St. Patrick?

St. Patrick, geboren etwa zwischen 385 und 390 in Britannien, brachte als Missionar den christlichen Glauben auf die grüne Nachbarinsel Irland. Er gründete dort Klöster, Schulen und Kirchen - und wurde zum irischen Nationalheiligen.

Bei einem Freiluftgottesdienst auf einem Feld wurde er, der Legende nach, von einem nicht Bekehrten bedrängt, das Konzept der Dreifaltigkeit zu erklären. Zur Veranschaulichung von Gottvater, Sohn und dem Heiligen Geist pflückte Patrick kurzerhand ein Kleeblatt und sagte: "Hier haben wir drei Blätter an einem Stängel". Heute ist das Kleeblatt zu einem Symbol für Irland geworden.

Für Historiker ist es nicht leicht, Fakten aus den Legenden um den Heiligen Patrick zu gewinnen. Eine Theorie geht sogar davon aus, dass manche Erzählungen auf die Biographie einer zweiten Person zurückgehen, auf Palladius, der ebenfalls als Missionar nach Irland kam.

So kam der St. Patrick's Day in die USA

Nach Amerika kam die Verehrung des irischen Nationalheiligen im 18. und 19. Jahrhundert. Millionen von irischen Einwanderern begannen, am 17. März an ihre Heimat zu erinnern. Dieser Tag gilt seit dem siebten Jahrhundert als Sterbetag des Heiligen. Viele Nicht-Iren schlossen sich dem Brauch an.

1762 soll in New York die erste St. Patrick's Day Parade stattgefunden haben. Vor Corona gab es in den Vereinigten Staaten 100 Paraden mit Volkstanz, Bier und grünen Kleidern.

Wegen Corona: Der Heilige geht online

Durch die Pandemie findet der St. Patrick's Day in diesem Jahr wie viele andere Veranstaltungen online statt. Die Stadt München, wo die Feierlichkeiten traditionell an einem Sonntag nahe dem Feiertag begangen werden, veranstaltet am vergangenen Wochenende eine virtuelle Parade.