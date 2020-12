St. Martha Kirche in Nürnberg: Wiedergeburt aus der Asche

Vor mehr als sechs Jahren brannte die Sankt Martha Kirche in der Nürnberger Innenstadt lichterloh. Die Flammen schlugen meterhoch aus dem Dachstuhl, tausende Funken flogen wie Glühwürmchen umher. Der Nachthimmel war hell-orange erleuchtet. Zu diesem Zeitpunkt war nicht klar, ob die Kirche noch zu retten war. Auch heute noch sind die Erinnerungen für Pfarrer Dieter Krabbe schmerzlich.

"Das geliebte Gotteshaus, das ich 30 Jahre schon kennengelernt hatte, wo ich alles gemacht habe, getauft, gepredigt, konfirmiert, Leute ausgesegnet, plötzlich war nichts mehr davon da. Meterhohe Flammen, die Bilder kommen wieder hoch und auch wenn es nur sechseinhalb Jahre her ist, es ist manchmal so, als wenn es gestern war." Pfarrer Dieter Krabbe

Wie ein Trümmerfeld nach einem Bombenangriff

Pfarrer Krabbe beschreibt den Anblick der zerstörten Kirche als ein "Trümmerfeld nach einem Bombenangriff". Die Kirchengemeinde war über Nacht quasi obdachlos, fand aber in der Klarakirche gegenüber einen vorübergehenden Heimat-Hafen. Währenddessen lief die Sanierung. Und hinter der steckte eine Philosophie. Der Schaden sollte nicht komplett versteckt werden, erzählt Georg Rieger, der Koordinator des Wiederaufbaus.

Restaurierung mit Philosophie

Wenn man genauer hinschaue, sehe man, dass viele Steine ausgetauscht werden mussten, an anderer Stelle aber mit Sandsteinmörtel ausgebessert wurden, so Rieger weiter. "Das ist die Idee eben, dass man es noch ablesen kann aber nicht zu sehr ins Auge fällt."

Alter, rauer Sandstein fügt sich so mit neuem, glatten Sandstein zusammen. Sichtbare Narben. Aber sie erinnern nicht nur an die Zerstörung und den Schmerz. Für die Gemeinde und für die Kirche war der Brand auch eine Chance.

Die neue Kirche als Kultureller Begegnungsort

So habe laut Pfarrer Krabbe nicht nur die Gemeinde sich ganz neu gefunden und zusammengehalten. Früher sei die Kirche auch ein Ort für den Dienst am Menschen gewesen und jetzt seien sie auf dem Weg, das auch heute wieder zu werden. Auch ein musikalischer und kultureller Ort sei man geworden, so Krabbe. "Wir haben deswegen auch andere Stühle, die wir einzeln stellen können, sodass wir alle Optionen offen halten können für ein aktives, attraktives Gemeindeleben und darüber hinaus auch für kulturelle Veranstaltungen der Stadt."

Preisgekröntes Architekturkonzept

Das neue Architekturkonzept von Florian Nagler lässt Sankt Martha in einem neuen Glanz erstrahlen. Die Kirche ist heller, die geometrischen Züge der Orgel, die Deckenverkleidung aus Weißtanne, das Interieur, alles wirkt moderner. Das hat die Stadt Nürnberg nun mit dem Architekturpreis gewürdigt.

Sowohl die Anforderungen der Gemeinde als auch die Ästhetik und die Praktikabilität habe Nagler vereint, freut sich Georg Rieger. "Die Kirche ist jetzt unglaublich vielseitig verwendbar, was für uns als Gemeinde toll ist."

Außergewöhnliche Akustik im Kirchenschiff

Das Duett aus der Sängerin Theresa Steinbach und Hartwig Groth an der Viola da Gamba, einer Streich-Gitarre, stellt in einer kleinen Vorstellung eindrucksvoll unter Beweis, was akustisch im Gewölbe des Kirchenschiffs möglich ist. Die Sängerin selbst ist begeistert: "Es ist ein wunderschönes Gefühl, weil es keine Halligkeit hat wie in anderen großen Kirchen, sondern man hat sofort das Gefühl der Klangweitergabe. Und dadurch, dass die Kirche auch so hell ist macht es einfach unglaublich viel Spaß, weil eine so positive Stimmung schon hier im Raum ist."

Auch Hartwig Groth war von der Akustik beeindruckt. Der Musikprofessor und -pädagoge wollte aber genau wissen, was am Klang in der Sankt Martha Kirche so besonders ist.

"Warum die Akustik so gut haben wir lange überlegt und sind dann darauf gekommen als wir den Grundriss der Kirche studiert haben: Es gibt keine parallelen Wände und dadurch gibt es auch kein Flatterecho und dadurch kann man sich erklären, warum die Akustik so gut ist aber das erschließt sich unmittelbar, wenn man einfach den ersten Ton spielt, den ersten Ton singt. Und das ist einfach fantastisch." Hartwig Groth, Musiker

Asche zu Asche, heißt es. Doch manchmal wird aus ihr auch etwas ganz Neues geschaffen.