Netflix plant "Squid Game" als Reality-Show

"Squid Game", die erfolgreichste Netflix-Produktion aller Zeiten, handelt von einer Wettkampfarena, in der hoch verschuldete Menschen in vermeintlichen Kinderspielen gegeneinander antreten, um ein Preisgeld in Millionenhöhe zu gewinnen. Wer ein Spiel verliert, wird auf brutale Weise getötet. Alle gegen alle: am Ende soll es nur einen geben. Eine gar nicht so subtile Metapher auf das Leben im Kapitalismus. Mit Charakteren, denen das Leben alles genommen hat, falls es ihnen jemals etwas gegeben hatte.

Wettkampf wird Realität

Eine Serie, die auf völlig überspitze Weise die Realität spiegeln sollte – und jetzt selbst von ihr eingeholt wird. Denn Netflix hat verkündet, die Serie als Reality-Show zu realisieren: Mit echten Menschen, die in einer echten Wettkampfarena um 4,56 Millionen US-Dollar spielen. Denn die Reality-Show soll genauso angelegt sein wie das fiktive Original: 456 Menschen treten gegeneinander an. Für jeden, der ausscheidet wird das Preisgeld erhöht.

How far will you go?

Ganz so riskant wie im Original soll die Game-Show aber nicht ablaufen. In der Ankündigung heißt es: Das schlimmste Schicksal in diesem Spiel sei es, mit leeren Händen nach Hause zu gehen. Interessierte aus der ganzen Welt können sich laut Netflix ab sofort online für die Dreharbeiten Anfang 2023 bewerben. Auf der Casting-Seite leuchtet die provokante Frage: "How far will you go?" Wie weit würdest du gehen, um zu gewinnen? Netflix selbst scheint die Frage für sich mit der Idee zu dieser Reality-Show bereits beantwortet zu haben.