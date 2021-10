"Squid Game": Erfolgreichster Netflix-Serienstart aller Zeiten

Wie Netflix über Twitter mitteilte, ist "Squid Game" die am meisten gesehene Serie des Konzerns überhaupt. In 90 Ländern war sie an die Spitze der Top Ten, über erstaunliche 111 Millionen Accounts wurde sie abgerufen – dabei startete "Squid Game" erst am 17. September. Netflix nennt das Werk von Regisseur und Autor Hwang Dong-hyuk einen "Überraschungserfolg".

Ein Spiel um viel Geld – und Leben und Tod

Die Handlung in "Squid Game" ist ebenso klar wie brutal: Es geht um eine Game-Show, in der 456 Teilnehmerinnen und Teilnehmer um eine Millionensumme wetteifern, um sich aus ihren Schulden zu befreien. Wer verliert, ist aber nicht einfach raus aus dem Spiel, sondern stirbt. Für die anderen wiederum erhöht sich dadurch der potenzielle Gewinn.

In diesem Setting steckt auch eine Portion Gesellschafts- und vor allem Kapitalismuskritik. Möglich, dass der Erfolg von "Squid Game" auch damit zu tun – und dass die Serie an Ängste rührt, im gnadenlosen Wettbewerb zu den Verlieren zu gehören. Der Erfinder des Ganzen, Hwang Dong-hyuk, erklärt sich den Hype damit, "Squid Game" biete als Überlebensspiel Unterhaltung und menschliches Drama biete: "Die dargestellten Spiele sind extrem einfach und leicht zu verstehen. Das erlaubt es den Zuschauern, sich auf die Figuren zu konzentrieren." Als Gesellschaft unter großem sozialen Druck schildert sein Landsmann, der Regisseur Bong Joon-ho, Südkorea ebenfalls mit filmischen Mitteln in seinem 2020 mit vier Oscars ausgezeichneten Film "Parasite".