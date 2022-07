"Squid Game" bei Emmy-Nominierungen hoch im Kurs

Der Netflix-Welterfolg "Squid Game" aus Südkorea und die US-Serie "Succession" gehen chancenreich ins Rennen der Emmys. Beide Serien wurden in Los Angeles gleich mehrfach für den begehrtesten Fernsehpreis der Welt nominiert - darunter auch in der Königskategorie beste Dramaserie. "Squid Game" ist eine tiefschwarze Satire über Gameshows. "Succession" handelt von einem Medienmogul und seinen intriganten Erben. Auch Schauspieler aus beiden Serien haben Hoffnung auf eine Auszeichnung.

Succession mit größten Chancen

"Succession" (zu deutsch etwa "Erbfolge") führt mit insgesamt 25 Nominierungen das Feld klar an, darunter 14 Nennungen für die schauspielerischen Leistungen in Hauptrollen, Nebenparts und Gastauftritten. Die weiteren Vorschläge für die beste Dramaserie sind "Better Call Saul", "Ozark", "Stranger Things" (alle drei Netflix) und "Yellowjackets".

20-fach-Nominierung für Urlaubssatire "The White Lotus"

Bei den Miniserien sind neben der 20-fach nominierten Urlaubssatire "The White Lotus" vor allem Stoffe nach wahren Begebenheiten für die Auszeichnung vorgeschlagen, darunter Reihen zu Schauspielerin Pamela Anderson, zur Betrügerin Anna Delvey und zum gescheiterten Medizin-Start-up Theranos.

Die Preisträger in den wichtigsten Emmy-Kategorien werden am 12. September bei einer Gala in Los Angeles bekanntgegeben, die Auszeichnungen in Neben- und Kreativkategorien wie Kostüme und Schnitt werden am 3. und 4. September vergeben.