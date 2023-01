Springer-Verlagschef Döpfner darf Doktortitel behalten

Im vergangenen Mai war bekanntgeworden, dass die Goethe-Universität in Frankfurt am Main Mathias Döpfners Dissertation "Musikkritik in Deutschland nach 1945: Inhaltliche und formale Tendenzen – eine kritische Analyse" wegen eines von "Plagiatsjäger" Martin Heidingsfelder geäußerten Verdachts prüfte. Döpfner hatte die Arbeit 1990 eingereicht, ein Jahr später war sie veröffentlicht worden.

"Mit Blick auf die Anzahl der Plagiatsstellen, ihren quantitativen Anteil an der Dissertation, sowie ihr qualitatives Gewicht, d.h. ihrer Bedeutung für die wissenschaftliche Aussagekraft in ihrer Gesamtheit, sieht die Kommission von weiteren, über die Feststellung des wissenschaftlichen Fehlverhaltens hinausgehenden Maßnahmen ab", heißt es jetzt in einem 15-seitigen Gutachten: "Insbesondere sieht die Kommission nach dem derzeitigen Stand keine Notwendigkeit für die Einleitung eines Verfahrens auf Entziehung des Doktorgrades."

Kein "geistiges Eigentum" verletzt

Heidingsfelder hatte nach Angaben der Uni sechs "verdächtige" Stellen genannt. Weitere Vorwürfe hatte der Experte Stefan Weber erhoben. Dabei sollte der 60-jährige Döpfner, der seit 2002 Vorstandschef der Axel Springer SE ist, auch aus einer "nationalsozialistisch gefärbten" Doktorarbeit von 1938 unzulässiger Weise abgeschrieben haben, wobei er die Textvorlage gleichzeitig als "oberflächlich" geschmäht habe.

In einer ersten Besprechung sei die Uni im Oktober letzten Jahres zum Ergebnis gekommen, dass ein "hinreichender Verdacht" auf Plagiate bestehe, heißt es jetzt im abschließenden Urteil. Daraufhin war das "förmliche Verfahren" eingeleitet worden. Bezogen auf die "einleitenden Abschnitte" in der umstrittenen Dissertation könne tatsächlich der Vorwurf geäußert werden, dass Döpfner auszugsweise abgeschrieben und sich an der Vorlage aus der NS-Zeit orientiert habe: "Zahlreiche ähnliche Formulierungen wie auch der Argumentationsgang selbst lassen dies erkennen." Konkret habe es sich dabei jedoch weniger um "geistiges Eigentum" gehandelt, sondern mehr um "historische Fakten".

Döpfner: "Vorwürfe komplett entkräftet"

Insgesamt rund 300 Seiten von Döpfners Promotion seien jedoch frei von Plagiaten. Damit sei sie eine "eigenständige wissenschaftliche Leistung", die unter Fachleuten auch entsprechend aufgenommen worden sei. "Zieht man dies alles zusammen, so beschränken sich die festgestellten Mängel vom Umfang her je nach Zählweise auf maximal 5 % des Gesamtumfangs der Arbeit", bilanzieren die Prüfer. Sie hätten sich daher für einen "mittleren Weg" entschieden, also Fehlverhalten und "Verstöße" festgestellt, ohne die Arbeit insgesamt zu verwerfen.

Ein Sprecher Döpfners teilte der dpa mit: "Das Prüfungsergebnis ist erfreulich eindeutig. Der Hauptvorwurf, es gäbe ein Strukturplagiat, wurde komplett entkräftet. Die wenigen festgestellten Mängel beziehen sich ausschließlich auf das Eingangskapitel, das für den wissenschaftlichen Kern der Arbeit unerheblich ist."