"Spricht für Intensität des Kriegs": Russland empört über Socken

Eigentlich ist Andrej Kortunow (65), der Generaldirektor des "Russian International Council" (RIAC), einer Art Interessenvertretung der russischen Diplomaten, ein durchaus zurückhaltender, seriöser Zeitgenosse und alles andere als ein leidenschaftlicher Propagandist des Kremls. Ganz im Gegenteil, er schreibt regelmäßig eher kritische Analysen zur Zukunft Russlands. Doch jetzt lässt er sich zu einem bizarren Vorfall zitieren: Der lettische Chef des Kompetenzzentrums für strategische Kommunikation der NATO in Riga, Janis Sarts (50), trug bei der Konferenz mit dem Titel "Independence of Information" (Informationsfreiheit) am 16. September im Akademischen Zentrum für Strategische Kommunikation in Warschau Socken, deren Aufschrift sichtbar war, als ihm die Hose hochrutschte. Auf der olivfarbenen Fußbekleidung waren schwarz-rote Projektile abgebildet und der Text "Ich trete auf Russland".

"Reaktion des Kreml wird es wohl nicht geben"

"Das spricht natürlich für die Intensität des Informations- und Propagandakrieges, der jetzt zwischen Russland und dem Westen stattfindet", sagte Kortunow gegenüber dem Portal "Lenta", offenbar gänzlich humorfrei: "Es ist klar, dass wir ein zurückhaltenderes Verhalten erwarten könnten, da wir von einem Beamten sprechen und nicht von einem Journalisten oder Blogger. Daher kann eine solche Aktion nur Bedauern hervorrufen." Eine Reaktion des Kremls werde es wohl nicht geben: "Ich denke, das ist nicht das Niveau unserer Spitzenpolitiker. Vielleicht wird das Außenministerium irgendwie reagieren, vielleicht wird [Sprecherin] Maria Sacharowa etwas dazu sagen. Aber im Prinzip scheint mir, dass das immer noch kein Beamter eines solchen Niveaus ist, dass die oberste russische politische Führung auf seinen Gag reagieren würde."

Sacharowa (45) hat sich allerdings auf ihrem Telegram-Kanal bisher nur über die "psychologische Kriegsführung der USA gegen Russland" ereifert und bemerkt, dass der "der amerikanische Traum fast ausschließlich in China hergestellt" werde, ohne dabei die strittigen Socken auch nur mit einem Wort zu erwähnen.

"Sie bitten um ein Dankeschön"

Bei den Socken handelt es sich um Produkte einer Solidaritätsaktion für die 112. ukrainische Truppenbrigade, die der Journalist Michael Shchur angeregt hatte. Die Hälfte des Verkaufserlöses von umgerechnet sechs US-Dollar geht an die Einheit.

"Ich habe mit ukrainischen Soldaten gesprochen. Das Größte, was ihnen die Kraft gibt zu kämpfen, sich auf die Schlachten zu konzentrieren, ist der Gedanke, dass ihre Lieben im Baltikum, in Polen, in Europa sicher und versorgt sind. Sie bitten um ein großes Dankeschön an alle für ihre Fürsorge, Hilfe und Aufnahme ihrer Familien, so Janis Sarts in einem Tweet.