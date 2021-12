Sprecherin der Grünen kritisiert Bayerns Corona-Regeln

Die Grünen schießen gegen bayerische Corona-Maßnahmen. So werde die Kultur in Bayern durch die Corona-Regeln nach Ansicht der kulturpolitischen Sprecherin der Landtags-Grünen, Sanne Kurz, massiv benachteiligt. Hier werde die "Axt angelegt an die Vielfalt der Kultur", schrieb die Münchner Landtagsabgeordnete in einem Brief an Kunstminister Bernd Sibler von der CSU.

Theater dürften nur 25 Prozent ihrer Sitzplätze nutzen, während die Theaterkneipe zu 100 Prozent besetzt werden könne. Dabei gelte im Theater weiter die 2G-plus-Regel, nach der auch Geimpfte und Genesene einen negativen Test vorlegen müssten, im Lokal dagegen nur 2G.

Die Lage ist dramatisch

Auch Ski-Gondeln oder Freizeitparks hätten im Innenbereich weniger Infektionsschutzauflagen als Kultur im Außenbereich: "Was heißt es für einen Kulturstaat, dass Werbeveranstaltungen mit 2G durchgeführt werden dürfen bei 100 Prozent Auslastung, Kultur aber mit 2G plus und 25 Prozent Auslastung gegängelt und in den wirtschaftlichen Ruin getrieben wird?", sagt Kurz. Und weiter: "Die Lage ist dramatisch. Für das so wichtige Weihnachtsgeschäft kommt jede Hilfe zu spät". Sie forderte Sibler auf, "eine laute Stimme des Anwalts der Kultur" zu erheben und sich an vorderster Front für seine Sache stark zu machen.

Kurz bezog sich auf am Dienstag vom Kabinett beschlossene Neuerungen: Danach bleibt die 2G-plus-Regel unter anderem für Ausstellungen oder Kulturveranstaltungen im Innenbereich bestehen. 2G ohne zusätzliche Tests gilt dagegen bei öffentlichen und privaten Veranstaltungen mit Ausnahme des Sports und der Kultur, für zoologische und botanische Gärten oder Freizeitparks, auch innen. Auch Menschen mit Auffrischungsimpfung müssen sich nicht mehr testen lassen.