Sprachkurse gefragt: Russen stürmen Auswanderungs-Berater

Die russische Sängerin Alla Borissowna Pugatschowa (72) ist nur eine von vielen Kunstschaffenden, die es vorgezogen hat, ihr Heimatland nach dem Angriff auf die Ukraine zu verlassen. Sie ist nach Israel umgezogen - vorübergehend, wie sie betont. Ein orthodoxer Priester rief ihr hämisch hinterher: "Haben Sie gemerkt, wie die Luft in Russland aufklarte?" Er habe "sehnsüchtig" darauf gewartet, dass die Sängerin endlich ausreise. Doch die schimpfte zurück, die Kirche solle sich "bloß nicht zu früh freuen", sie wolle nämlich nach einem "Ferien- und Kuraufenthalt" irgendwann wieder zurückkehren nach Russland. Pugatschowa ist durch ihre Zusammenarbeit mit ABBA, Udo Lindenberg und Joe Dassin international bekannt.

Armenien und Georgien sind beliebt

Offenbar tragen sich immer mehr Russen mit dem Gedanken, ins Ausland zu gehen. Nach Erhebungen des Fachkräfte-Serviceportals "Profi" stieg die Nachfrage nach Nachhilfe-Lehrern für Fremdsprachen exorbitant: Fachleute für Georgisch, Hebräisch, Chinesisch und Armenisch werden händeringend gesucht.

Der Online-Dienst YouDo.com meldete, dass sich der Bedarf an Rechts- und Finanzberatung für Ausreisewillige in den letzten Tagen "vervierfacht" habe. Beliebteste Zielländer seien Armenien, Litauen, Estland und Georgien. Bemerkenswert, dass darüber in der zensierten Presse breit berichtet wird.

Der Auswanderungsdruck ist offenkundig so hoch, dass bei der Putin-nahen Nachrichtenagentur RIA Novosti schon über "Kriterien für Rückkehrer" nachgedacht wird. Wer Russland vom Ausland aus kritisiere oder gar beschimpfe, solle nicht mehr eingelassen werden, allenfalls diejenigen, die "aus Angst vor einem neuen Eisernen Vorhang" gegangen seien.

In Kirgisien ist das Leben erschwinglich

Im St. Petersburger Wirtschaftsblatt "Kommersant" sagte Anwältin Yevgenia Ryzhkova von der Kanzlei Yakovlev & Partners, der Andrang nach Auswanderungs-Beratung sei enorm: "In den meisten Fällen nennen die Klienten nicht einmal das Land, in das sie reisen möchten. Sie machen sich Sorgen darüber, ob es möglich ist, die Grenze zu überqueren, wenn eine Schuld in einem Vollstreckungsverfahren vorliegt. Oder wenn ein Vermerk über eine Ordnungswidrigkeit erstellt wurde, aber eine Entscheidung über die Kostenübernahme noch nicht ergangen ist."

In der englischsprachigen "Moscow Times" wird sehr viel deutlicher auf den "Massenandrang" Richtung Türkei, Armenien und Naher Osten hingewiesen. Flugtickets seien rasend schnell ausverkauft. Viele Arbeitnehmer aus Mittelasien, die in Russland Arbeit gefunden hatten, ziehe es derzeit zurück in ihre Heimatländer, zum Beispiel Kirgisien, wo die Lebenshaltungskosten gering seien und Russen freundlich behandelt würden. Der "Moscow Times" zufolge haben in Moskau umlaufende Gerüchte, wonach die Ausrufung des Ausnahmezustandes bevorstehe, viel zur Massenausreise beigetragen.

"Armenien ist jetzt überfüllt mit IT-Experten"

Die regierungskritische "Nowaja Gaseta" bestätigt diesen Eindruck: In Kirgisien seien "Hotels, Hostels und Restaurants vollgestopft" mit Emigranten. IT-Fachleute gaben zu bedenken, dass moderne Arbeitsplätze zu "98 Prozent" aus importierter Technik bestünden, die womöglich nicht mehr zur Verfügung stehe: "Armenien ist jetzt überfüllt, es scheint, dass die gesamte IT-Community von Moskau dorthin gezogen ist, und Tickets sind sehr teuer."

Die georgische Regierung hatte kürzlich von 25.000 Russen gesprochen, die kürzlich eingereist seien. Israel stellte seit dem Angriff auf die Ukraine 1.400 Visa für Russen aus, Finnland meldete 44.000 Einreisen aus Russland im Februar, verglichen mit 27.000 im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das "Wallstreet Journal" sprach bereits von einem "Exodus gebildeter, liberaler Russen".

Oppositionelle Medien erwähnen bei der Gelegenheit immer wieder das "Philosophenschiff", mit dem im Herbst 1922 viele Intellektuelle die junge Sowjetunion Richtung Westen verlassen hatten. Lenin hatte die Aktion, bei der es sich tatsächlich um fünf verschiedene Fahrten handelte, als "Säuberung" bezeichnet. Unter den Ausgewiesenen befanden sich 29 Schriftsteller und Journalisten und zahlreiche Ärzte. Jetzt gebe es "Philosophen-Flugzeuge", so ein Online-Portal.