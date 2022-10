Warum die Kritik an Spotify nicht bei Neil Young enden sollte

Wenn Menschen und Medien endlich mal kritisch über Spotify reden, ist das eine gute Sache. Und wenn mit Neil Young ein kulturelles Schwergewicht die Sache ins Rollen bringt, umso besser. Dieser hatte vor gut einer Woche seine Musik von der Plattform genommen. Anlass war der Podcaster Joe Rogan, der exklusiv für Spotify arbeitet und in seinen Sendungen immer wieder Zweifel an Corona-Impfstoffen anklingen lässt. Andere Künstler*innen wie Joni Mitchell taten es Neil Young gleich. Auch die Sängerin India Arie verließ Spotify, sie wirft Joe Rogan Rassismus vor, weil dieser in seinen Podcasts regelmäßig das N-Wort fallen ließ. Während Spotify Menschen wie Joe Rogan exklusive Millionen-Verträge anböte, speise die Plattform schwarze Künstler*innen mit winzigen Streaming-Gewinnen ab.

Grund zur Hoffnung?

Deswegen gab es eigentlich guten Grund zur Hoffnung, dass in Öffentlichkeit und Medien nun auch einmal grundsätzlich über Spotify und dessen Marktmacht diskutiert würde: Wo beginnt die redaktionelle Verantwortung einer Streaming-Plattform, die sich anschickt, den globalen Podcast-Markt zu erobern? Warum zahlen Spotify und die meisten anderen Streaming-Anbieter Musiker*innen nach wie vor nur Cent-Bruchteile für ihre Arbeit? Läuft da nicht gerade einiges schief auf dem Streaming-Markt? Und: Warum ist es in unserer ach so freien Marktwirtschaft überhaupt möglich, dass wenige große Plattformen Monopole aufbauen und Kultur, Politik und Gesellschaft ihre Regeln diktieren?

Von einer Plattform zur anderen

Gut eine Woche später hat die Debatte allerdings einen ziemlich enttäuschenden Verlauf genommen: Obwohl Neil Young weiterhin öffentlich gegen Spotify wettert und nun sogar dessen Mitarbeiter*innen aufruft, den Arbeitgeber zu wechseln, bevor "dieser Ort eure Seele auffrisst", scheint es ihm nur bedingt um Grundsätzliches zu gehen. Auf seinem Twitter-Account wirbt Young für das Streaming-Angebot des Spotify-Konkurrenten Amazon, weniger bekannt für seinen fairen Umgang mit der Mitarbeiterschaft, sondern für Ausbeutung und Union-Busting.

Auch beim Thema Rassismus und redaktioneller Verantwortung scheint man sich mit hohlen PR-Schachzügen von Spotify-Chef Daniel Ek zufrieden zu geben: Die mit N-Wörtern gespickten Rogan-Episoden verschwanden unauffällig und Ek versprach, künftig Geld in die Diversität seiner Podcast-Stimmen zu stecken. Inwiefern es aber künftig möglich sein soll, eine völlig unüberschaubare Anzahl von Podcasts nach der Verwendung rassistischer Begriffe oder Falschinformationen zu scannen, bleibt vollkommen offen.

Verdächtig stumm

Und eine große Debatte über die monopolistische Macht der Plattformen, an denen sich vom linken Kapitalismuskritiker bis zum liberalen Marktwirtschaftsfan eigentlich so ziemlich jeder stören müsste? Anscheindend viel zu komplex. Gerade deutsche Stimmen, die bei anderen Unternehmens-Skandalen und beim Thema Rassismus ansonsten zurecht laut werden, bleiben in puncto Spotify verdächtig stumm: Ein knappes "Neil Young hat recht" von Jan Böhmermann war hier noch die vernehmbarste Äußerung. Ob das eventuell damit zu tun hat, dass Spotifys Podcast-Abteilung mit einigen Meinungsführer*innen Exklusiv-Verträge und Kooperationen unterhält? Gar nicht so unwahrscheinlich.