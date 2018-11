Spongebob-Erfinder Hillenburg gestorben

Auf Instagram nahm der Haussender von "Spongebob, Schwammkopf" offiziell Abschied von dessen Erfinder Stephen Hillenburg: "Wir sind unglaublich traurig über die Nachricht, dass Stephen Hillenburg nach einem Kampf mit ALS verstorben ist", teilte Nickelodeon mit. Hillenburg war am Donnerstag im Alter von 57 Jahren gestorben.

Nach ALS-Diagnose war Hillenburg zunehmen geschwächt

Hillenburg prägte mit seiner gelben Zeichentrickfigur Generationen von Kindern und Eltern. Im März vergangenen Jahres wurde bei ihm die Diagnose der ALS-Krankheit gestellt, gegen die Hillenburg mit Unterstützung seiner Familie seitdem gekämpft hatte.

Stephen Hillenburg wird von den Verantwortlichen des Senders als "beliebter Freund" und "langjähriger kreativer Partner" gewürdigt. Mit seinen einzigartigen Humor und einer unschuldigen Art habe Hillenburg "Kindern und Familien weltweit Freude bereitet".

1999 ging Spongebob, Schwammkopf auf Sendung

"Spongebob, Schwammkopf" zählt zu den beliebtesten Kinderserien weltweit und läuft seit rund 20 Jahren im Programm von Nickelodeon. Die Serie spielt in der am Meeresgrund gelegenen Stadt Bikini Bottom, in der der Schwamm SpongeBob, Seestern Patrick, Tintenfisch Thaddäus und andere Meerestiere leben.