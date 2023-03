Spoiler-Alarm: Im neuen "Manta Manta" ist der Lack am Mythos ab

Sein Manta-Fahrer-Mantra "Autos bedeuten Freiheit" dagegen packt Bertie immer noch ungeniert aus, so sehr es auch aus der Zeit gefallen ist. Aber gut, die Generation Fridays für Future gehört wohl ohnehin kaum zur Zielgruppe dieses Films. Fragt sich freilich, wer dann? Das Publikum, das mit Schweiger gealtert ist, dürfte – zumindest in weiten Teilen – mittlerweile soweit gereift sein, dass die seichte Story und die dünnen Witze es nicht mehr auf Touren bringen. Und für jüngere Zuschauer ist der Opel Manta kein Kult mehr, sondern bestenfalls ein Oldtimer. Dumm nur, dass die Leidenschaft für solche Vintage-Karren eher ein Altherren-Hobby ist, für das deren Kinder mehrheitlich kein Interesse aufbringen. Während die einen also zu alt sind für diesen Film, sind die anderen nicht alt genug.

Der Manta muss doch das Rennen machen

Schweiger scheint das Dilemma geahnt zu haben und hat, wie erwähnt, gar nicht erst versucht, den Manta ins Zentrum zu stellen wie einen schnittigen Schlitten in den Showroom. Aber es hilft nichts: Ganz ohne den Titelhelden geht es nicht, und so rollt er spät doch noch ins Bild und wird zuletzt sogar hochgetunt – zum Deus ex machina! Um seine darbende Werkstatt vor dem Bankrott zu retten, muss sich Bertie wieder Mal hinters Steuer setzen. Ein Classics Rennen steht an, dessen Sieger 150.000 Euro Preisgeld winken. Damit wäre Bertie seine finanziellen Sorgen los. Gut, dass Uschi seinen verschrottet geglaubten alten Manta aus irgendeiner Garage hervorzaubert. Jetzt noch ein stärkerer Motor unter die Haube, und Berties Rennerfolg steht (fast) nichts mehr im Wege.

Hybrid aus Action-Komödie und Romcom

Bis es soweit ist, wird in "Manta Manta – zwoter Teil" zwar einige Male in Close-Ups an Autos herummontiert. Vor allem aber geht es darum, dass Bertie seine auseinandergefallene Familie wieder zusammenschraubt. Der Film ist ein Hybrid: aus Autofahrer-Action-Komödie und Romcom vom Typ "Keinohrhasen" oder "Zweiohrküken". Vielleicht hätte Til Schweiger den Film ja "Sechszylindernasen" nennen sollen. Hätte ihn zwar auch nicht besser gemacht, aber zumindest kaschiert, dass am Mythos Manta längst der Lack ab ist. Ohne scheiß, ey!

