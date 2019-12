Spitzbübischer Coup: So unterschiedlich sind die "Zwei Päpste"

Das lässt Regisseur Fernando Mereilles in seinem Film dann auch durchscheinen, indem er die beiden Stereotype, die er zunächst holzschnittartig aufgebaut hat, dann relativiert und in Frage stellt. Der Dynamik der Handlung, die stellenweise ihre Längen hat, tut das nur gut. Die beiden Papstfiguren erscheinen nicht mehr ganz so schwarz-weiß. Die Zuschauer erfahren von Jorge Bergoglios fraglicher Haltung während der Militärdiktatur in Argentinien. Auf der anderern Seite sammelt ein zweifelnder Benedikt Sympathiepunkte. Dass er sich in einer Szene sogar zum Tango tanzen mitreißen lässt, ist dann doch etwas dick aufgetragen.

Zukunft des Papsttums unklar

Am Ende zeigt der Film Benedikts historischen Rücktritt als fast schon spitzbübisch geplanten Coup Josef Ratzingers. Der nämlich gelangt bei seinen Unterhaltungen mit dem argentinischen Kardinal zur Überzeugung, dass Bergoglio, der bessere Papst sei. Ob das so ist - diese Frage bleibt nicht nur im Film, sondern auch in der Wirklichkeit offen. Und genau diese Ungewissheit ist es, aus der Fernando Mereilles "Zwei Päpste" schöpft. Bernd Hagenkord: "Natürlich ist es so spannend im Augenblick, weil viele Dinge unklar sind, auch was die Zukunft des Papsttums, dass man sowas wunderbar erzählen kann."