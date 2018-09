"Spirituelle Kraft verdichten": Über den Architekten Kengo Kuma

Von seinem Büro aus blickt Kengo Kuma auf das im Bau befindliche neue Olympiastadion von Tokio – sowie auf den Park drum herum. Der sei für ihn fast wichtiger als die Sportstätte, sagt der Architekt, der unter den Stars der Branche weltweit im Moment als derjenige gilt, der versucht, die Grenzen zwischen Natur und Gebäuden am nachhaltigsten fließen zu lassen. Sein Olympiastadion, das Mitte November eröffnet wird, wächst aus dem Wald des Gaienmae-Parks empor. Gitterkränze aus Holz sind außen um die Ränge gelegt, transparent und durchlässig, Brüstungen, auf denen Pflanzen und kleine Bäume wachsen sollen.

Deutscher Wald in Japan

Kengo Kuma sagt, Architektur müsse immer die Umgebung zitieren, statt sich ihr entgegenzustellen: „Mir ist die Umgebung des Stadions sehr vertraut. Ich bin dort schon immer spazieren gegangen, war sehr oft dort. Es steht in einem der größten Parks von Tokio – und dessen sehr spezielle Atmosphäre möchte ich erhalten. Die Bäume dort wurden schon vor rund 150 Jahren gepflanzt, von Dr. Honda. Der hatte im 19. Jahrhundert in Deutschland Forstwirtschaft studiert. Sein dort erworbenes Wissen setze er dann in Japan um, etwa bei diesem Park. Der schaut, obwohl die Bäume ja künstlich gepflanzt wurden, aus wie ein natürlicher Wald. Es ist ein Mischwald. Der japanische Wald hingegen ist eher monokulturell, und dieser hier wirkt eben sehr deutsch.“

"Holz ist ein magisches Material"

Kengo Kuma glaubt an den Baustoff Holz, für ihn ist er sogar der wichtigste, wenn es um die Zukunft des Bauens geht. Japan habe zwar einen großen Waldanteil, sagt der Architekt, aber es gebe relativ wenig Bäume für großflächige Bretter und Balken. Deshalb müsse viel importiert werden, auch für das neue Olympiastadion. Da käme viel Holz auch aus Deutschland: „Holz ist ein magisches Material. Holz prägt einen Raum ganz wesentlich, mehr als andere Materialien, weil es atmet und nach etwas riecht. Und wenn wir es nutzen, ist das im Gegensatz zu Beton oder Stahl auch hilfreich, um die Klimaerwärmung in den Griff zu bekommen. Holz absorbiert CO2 – wenn wir es vermehrt als Baumaterial verwenden, vermindern wir so die Risiken des Klimawandels.“