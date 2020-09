Spionage-Gen gefragt: "We Never Sleep"in der Kunsthalle Schirn

Zum Beispielt führt Mankiewiczs Film "Five Fingers" aus dem Jahr 1951 in die Türkei des Zweiten Weltkriegs, eine französische Gräfin versucht sich als Spionin. Spannend undurchschaubare Verhältnisse, das Leitmotiv der Ausstellung. Kunsthallendirektor Philipp Demandt: "Es geht um diesen sehr schmalen Grat zwischen Wahrheit und Lüge und zwischen der Art und Weise, wie eigentlich zwischen Fiktion und Realität die Grenzen auch verschwimmen".

Künstler*innen entlarven staatliche Vernebelungsaktionen

Wie gefährlich diese Gratwanderung sein kann, erfuhren einige Künstler am eigenen Leib, was Demandt am Beispiel der DDR erläutert: "Für mich ist eine ganz wichtige Arbeit in der Ausstellung die von Cornelia Schleime, die sich auf der einen Seite mit dem Titel 'Ich halte doch nicht die Luft an' eine Plastiktüte über den Kopf zieht, sich damit fotografiert und damit auf ihre Ausbürgerung aus der DDR reagiert. Und das konfrontiert sie mit Stasi-Akten von ihr – sie ist ja selbst überwacht worden –, die sie künstlerisch verarbeitet und mit Fotos collagiert, die so in diesen Akten nicht vorhanden waren . Das heißt, Sie haben in der künstlerischen Verarbeitung oft noch zwei, drei Umdrehungen mehr als im kulturhistorischen Objekt“.