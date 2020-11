"Alle aufstehen": Spike Lee plant Film-Musical über "Viagra"

Die Meldung erscheint bizarr, ist aber durchaus ernst zu nehmen: Spike Lee hat sich mit dem Komponisten Stew Stewart und der Komponistin Heidi Rodewald ("Passing Strange", 2009) zusammen getan, um ein flottes Film-Musical über die Erforschung von "Viagra" zu produzieren. Co-Autor Kwei-Armah ist ein erfahrener Theatermacher in London und hat dort bereits mehrfach Shakespeare inszeniert. Grundlage für den Film soll ein Artikel sein, der am 1. September 2018 in der Zeitschrift "Esquire" erschien, die bezeichnende Überschrift: "Alle aufstehen". Verfasser war David Kushner, der für viele renommierte Medien arbeitet, darunter die "New York Times", und auch zahlreiche Bücher veröffentlicht hat, etwa über die beiden Videospiel-Entwickler John Carmack und John Romero ("Masters of Doom", 2003).

77 Prozent gefälschte Tabletten im Umlauf

Anlass für den Artikel war das 20-Jahre-Jubiläum der Markteinführung von "Viagra", dem ersten derartigen Potenzmittel, dessen Patent in Deutschland bereits am 22. Juni 2013 abgelaufen ist. Seitdem verdient nicht nur der Hersteller des Originals, der Pfizer-Konzern, kräftig am Wirkstoff Sildenafil, auch zahlreiche Nachahmer mischen im Markt mit. Kushner hatte ausführlich beschrieben, auf welche Widerstände die Entwicklung von "Viagra" stieß: An der Wall Street, im amerikanischen Kongress und bei der katholischen Kirche. Zwei Männer, so Kushner, hätten dafür gesorgt, dass alle Bedenken ausgeräumt wurden und eine "Liebesdrogen"-Industrie mit einem jährlichen Umsatz von zeitweise zwei Milliarden Dollar allein bei "Viagra" loslegen konnte. Inzwischen ist der Umsatz durch das abgelaufene Patent auf knapp 500 Millionen Dollar gefallen.

Dem Artikel ist zu entnehmen, dass nach einer Studie 77 Prozent aller vermeintlichen "Viagra"-Pillen gefälscht sind. Darunter sollen Produkte sein, die nachweislich Leberversagen auslösen, zu Infarkten führen oder aus anderen Gründen potenziell tödlich sind. Das war aber nicht der Grund, warum es im Vorfeld Ärger mit der Entwicklung gab. Die Kirche argumentierte mit moralischen Bedenken, die Börse wollte Pfizer-Aktien nicht zum Gespött gemacht sehen, die Ärzte glaubten, kein Patient würde sich trauen, nach den Tabletten zu fragen und der Gesetzgeber teilte irgendwie alle Vorbehalte.