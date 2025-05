Spielkarten mit Geschichte: Ältester Herz-Unter der Welt

Sie sind verblasst, teilweise zerrissen und doch sind die Ähnlichkeiten zum heute noch üblichen bayerischen Blatt deutlich erkennbar: Elf Spielkarten – oder was von ihnen übrig ist – sind gleich am Eingang der kleinen Sonderausstellung mit dem Titel "Sau sticht König - Spielkarten aus Bayern" zu sehen. Es handelt sich dabei um den ersten Nachweis für die deutschen Spielkartenfarben "Herz", "Eichel", "Schellen" und "Gras". Die einzige erhaltene Figurenkarte des Spiels ist wohl der älteste "Herz-Unter" der Welt.

Dass die Karten aus dem 15. Jahrhundert im Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg zu sehen sind, ist einem Zufallsfund zu verdanken. Im Jahr 2000 wird ein gotisches Haus im oberbayerischen Schongau saniert. Bei den Arbeiten wird Füllmaterial eines Zwischenbodens freigelegt. Darin enthalten sind die Reste des über 500 Jahre alten Kartenspiels.

Kartenspiele: Erste Verbote im 14. Jahrhundert

Spielkarten wurden wohl in China erfunden. Von dort aus gelangten sie im späten Mittelalter nach Europa. Erstmals kann das Kartenspielen im 14. Jahrhundert in Deutschland nachgewiesen werden. Ausgerechnet ein Verbot ist der erste Beleg. 1378 sieht sich die Stadt Regensburg gezwungen, das Kartenspielen zu verbieten. Viele weitere Städte zogen später nach.

Ähnlich wie Stammtische seien Kartenrunden auch immer eine Möglichkeit gewesen, Kritik an der Obrigkeit in kleiner Runde zu üben, sagt der Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte, Richard Loibl. Dazu kommt, dass oft auch um Geld gespielt worden ist, was ebenfalls Zündstoff liefern konnte.

Sau sticht König

Zwar seien die Spielkarten mit ihren Königen, Obern und Untern von jeher auch ein Abbild der hierarchischen Gesellschaft gewesen, sagt Loibl. Allerdings erlaubten sich Kartenspieler auch mehr oder weniger subtil die ständische Ordnung auf den Kopf zu stellen: Ab dem 16. Jahrhundert bürgert sich bei den Kartenspielen mit dem sogenannten "bayerischen Blatt" ein, dass die niedrigste Karte, die "Sau", die bis dahin höchste Karte, den "König", sticht. Ein Zusammenhang mit den zeitgleich auftretenden Bauernkriegen liegt nahe, ist aber nicht mehr nachweisbar.