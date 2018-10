"Spielerwahl" für Oberammergauer Passionsspiele rückt näher

Nur wer in Oberammergau geboren und aufgewachsen ist, oder seit mindestens 20 Jahren im Dorf wohnt, kann Teil des Passionsspiels werden, heißt es von Seiten der Gemeinde. Nur in Ausnahmefällen können Auswärtige teilnehmen – die Begründung darf nur sein, dass durch eine Steigerung der Leistung von Musik, Chor oder Spiel erreicht werde, so die Bestimmungen, die auf der Internetseite der Gemeinde Oberammergau veröffentlicht werden. Seit längeren sehen Oberammergauer aber dadurch den Geist der eigenen Mitwirkungsbestimmungen gefährdet. Spielleiter Christian Stückl bestimmt sämtliche Rollenträger und der Gemeinderat hat nur ein sehr begrenztes Vetorecht bei einzelnen Rollen, heißt es von Ludwig Utschneider ("FREIE WÄHLER") vom Gemeinderat gegeben über dem Bayerischen Rundfunk. Selbst wenn sich der Gemeinderat mit der gemäß Vertrag nötigen 2/3-Mehrheit gegen einen Rollenträger entscheidet, führe das nur dazu, dass der Spielleiter dann eine neue Person benennt, die dann aber gesetzt ist.

Ende 2019 beginnen die Proben in Oberammergauer

Zusammen mit der Erneuerung des Gelübdes wird am 20.10.2018 dann bekannt gegeben, wer die großen und kleinen Rollen bei den 42. Passionsspielen übernehmen wird. Ende 2019 wird Spielleiter Christian Stückl schließlich mit den Proben beginnen und zusammen mit seinem künstlerischen Team auf eine Neuinszenierung des "Spiels vom Leiden, Sterben und Auferstehen um Jesus Christus" hinarbeiten. Die Passionsspiele gehen auf ein Pestgelübde aus dem Jahr 1633 zurück und werden alle zehn Jahre aufgeführt.