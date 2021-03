Spielerisch straight: So klingt das Debüt des Drum-Duos "9ms"

Untergiesing sei wie Nashville, behaupten die zwei Trommler von "9ms" irgendwann gegen Ende des Interviews, als in den Bierflaschen nur noch "Norgerl" schwappen. Zwar erinnert hier, am Hans-Mielich-Platz, wenig an die amerikanischen Südstaaten. Am ehesten vielleicht die lauen Temperaturen. Allerdings sei die Studio-Dichte in der Gegend extrem hoch. Was Nashville für die USA, das sei Giesing also für München: ein musikalischer Durchlauferhitzer.

Zwei aus dem Nashville Münchens

Und dort finden sogar zwei zueinander, die dem Anschein nach aus ziemlich unterschiedlichen Ecken kommen. Simon Popp kümmert sich um den Groove von "Fazer", einer genialischen Fusion-Band aus München, die den Afrobeat auf skandinavisch dreht. Jazz irgendwie. Der andere, Flo König, trommelt dagegen für Lena Meyer-Landrut oder Cro. Eine ganz andere musikalische Welt.

Dem stimmt auch König selbst zu, schränkt aber ein: "Diese Projekte besitzen natürlich eine solche Strahlkraft, dass man dann oft nur darauf festgelegt wird. Das ist okay, da hab ich kein Problem mit. Aber das was wir mit '9ms' machen, das ist eigentlich das, was ich schon verfolge, seit ich Musik mache – noch lange bevor ich mit diesen Pop-Acts gespielt habe."

Beatmacher und Klangmaler

Funktioniert also nicht wirklich – die Geschichte von den Welten-wandelnden Trommlern, den musikalischen Planeten, die hier aufeinanderprallen. Und trotzdem, auf vielen Tracks des Duo-Debüts von Popp und König ist eine musikalische Spannung spürbar: zwischen sehr energischen Grooves, demonstrativ, scharf, manchmal pathetisch – und der umgebenden Atmosphäre, dunkelweich und zierlich gesprenkelt. Wie Farbe und Linie. Fläche und Kante. Raum und Zeit.

Es hätte sich ganz natürlich ergeben, dass er und Flo unterschiedliche Rollen eingenommen hätten, bei der Aufnahme, erklärt Popp nachdenklich: "Ich bin nicht sicher, ob das bei jedem Track so ist. Aber du spielst eher so das Fundament und ich bewege mich darüber." Und König ergänzt: "Ich schlage den Grundbeat und Simon füllt die Zwischenräume auf mit wunderschönen Texturen."