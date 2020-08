Spielend gegen Radikalisierung: X-Games in Rosenheim

Bei dem Spiel X-Games erfahren die Teilnehmer am eigenen Leib, was es bedeutet, enttäuscht und ausgenutzt zu werden. Das hinterlässt natürlich eindrücklichere Erkenntnisse als ein "normaler" Vortrag. Durchgeführt wird das Spiel von "Inside-Out", einem Verein zur Extremismus- und Radikalisierungsprävention, der damit schon 200 Mal an Schulen und bei Jugendgruppen zu Gast war.

Erschreckende Manipulation

Bei Teilnehmern kommt die Botschaft des Spiels an. "Es ist total erschreckend, wie leicht man sich manipulieren lässt", sagt einer von ihnen, "ich dachte immer, ich bin einer, der sich nie radikalisiert."

Hasan sagt das nach dem Spiel und der ausführlichen Auswertung. Doch der Reihe nach: Die Jugendlichen wissen nicht, was auf sie zukommt. Sie spielen ein sogenanntes Live-Game, werden in zwei Gruppen eingeteilt und müssen gemeinsam Aufgaben erfüllen.

Ende der Individualität

"Ihr seid meine Gruppenführer und ihr müsst die Gruppe immer motivieren. Die beiden Gruppen sind Gegner!", heißt es zu Anfang. Angeleitet wird das Spiel von Moema Smago und Juliane Sturm. Beide in weißen Kitteln. So wollen sie Autorität ausstrahlen, eigentlich ohne eine Befugnis dazu zu haben. "Ihr kriegt von mir jetzt Nummern, wir sprechen uns nur noch mit den Nummern an." So wollen die Spielleiterinnen den Teilnehmenden zeigen, wie es ist, wenn einem die Individualität genommen wird. Die Teilnehmer des Spiels dürfen sich dann nicht mehr mit ihren Namen ansprechen. "Das funktioniert interessanterweise sehr schnell, wird aber auch überhaupt nicht hinterfragt", erklärt Juliane.

Der Einzelne klein, die Gruppe radikal

Der erste von vielen Mechanismen, die dazu führen, die Teilnehmer gefügig zu machen, klein zu halten, sie zu radikalisieren. Das Spiel ist in fünf Stationen eingeteilt, und die Aufgaben steigern sich. Es gilt, moralische Dilemmata zu lösen. Vorgegeben werden nur zwei Möglichkeiten zur Auswahl - das ist ein weiterer Mechanismus des Spiels, es gibt für die Entscheidung scheinbar nur a oder b, schwarz oder weiß.

Doch das ist nur die offensichtliche Ebene. Die zweite, viel subtilere, ist die der Radikalisierung. Die beiden Spielleiterinnen wenden geschickt die Mechanismen an, die auch in extremistischen Gruppierungen oder Sekten zum Erfolg führen.

Für Außenstehende ist es überraschend, wie leicht und schnell diese Mechanismen greifen. Ohne zu viel zu verraten: Nach gerade mal 1,5 Stunden sind die Jugendlichen bereit, sich gegenseitig ohne zu zögern umzubringen.

Enttäuschung und Aufklärung

Das Spiel endet überraschend und mit einer wahnsinnigen Enttäuschung für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Damit provozieren die Spielleiter die Spieler wieder zum eigenen Nachdenken.

"Die Enttäuschung provozieren wir bewusst, es wär schade, wenn es anders wäre. Genau so ist es nämlich in extremistischen Gruppen. Es passiert nicht das Große, Tolle, was einem versprochen wird. Es ist immer eine Enttäuschung und im schlimmsten Fall der Tod." Spielleiterin Juliane

Ganz wichtig: Nach dem Spiel gibt es eine ausführliche Auswertung und Erklärung.

Leicht eintauchen ins Radikale, aber schwer herausfinden

"Ob jetzt IS oder Neonazis, alles funktioniert gleich, wir wollten euch impfen, euch weh tun", erklärt Moema. Die beiden Spielleiterinnen arbeiten gemeinsam mit den Jugendlichen die Mechanismen heraus, die zur Radikalisierung führen. Ein Trichter ist es, in den man immer weiter hineinrutscht und aus dem man immer schwerer wieder herauskommt.

Fazit: Nicht blind vertrauen!

Das Spiel und vor allem auch die Auswertung danach kommen gut an bei den Jugendlichen: "Was ich mitnehme, ist, dass man sich viel informieren muss", sagt ein Teilnehmer. Ein anderer: "Wichtig, dass man Sachen und Dinge hinterfragt, man sollte nicht jedem blind vertrauen." Es sei total interessant zu sehen, wie Menschen einen anderen so krass beeinflussen können, ohne dass man es merke, schildert ein weiterer Spieler. Es sei wichtig, dass man sowas mache, um nicht selbst in so eine Falle zu tappen.

Das Ziel des Spiels scheint voll aufgegangen zu sein, hier in Rosenheim. Spielleiterin Juliane zieht ihr Fazit: Die Arbeit sei so wertvoll und wichtig, dass sich jeder mit dem Thema befassen solle: "Ich glaube, wenn man einmal so einen Prozess mit durchgemacht hat und weiß, wie schnell man sich manipulieren lässt, ist man generell im Leben für viele Sachen gefeit."