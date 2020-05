Spielen, lüften, spielen: So macht die Münchner Schauburg weiter

Doppelvorstellungen für mehr Publikum

Etwa 200 Zuschauer*innen fasst die Schauburg normalerweise. Wegen der Corona-Pandemie müssen die Reihen ausgedünnt werden. Allerdings wird die Schauburg oft von Familien besucht, deren Mitglieder ohne Abstand beisammensitzen dürfen. Insofern hofft Gronemeyer, dass im Theater der Jugend etwas mehr Publikum unterkommt als an Häusern, die vor allem für Erwachsene spielen, die oft nur in Paaren kommen.

Mit zwischen 60 und 80 Zuschauer*innen pro Vorstellung rechnet Gronemeyer. Um möglichst viel Publikum zu erreichen, will sie Doppelvorstellungen ansetzen. Also: Spielen, durchlüften, Publikum austauschen und dann nochmal dasselbe Stück spielen.

Keine Schulklassen mehr

Sorge macht Andrea Gronemeyer, dass angesichts der unklaren Lage, wie es im Herbst an den Schulen weitergeht, Klassen als Besuchergruppen vorerst wegfallen: "So werden wir solche Kinder nicht mehr erreichen, deren Eltern nicht dafür sorgen, dass sie mal ein Theater besuchen". Damit gerät der Anspruch der Münchner Schauburg in Gefahr, die sich als Ort für alle begreift, an dem sich (junge) Menschen unabhängig von ihrer sozialen oder kulturellen Herkunft auf Augenhöhe begegnen können.

In diesem Selbstverständnis gleich die Schauburg der Tafelrunde um König Artus, in der eine Art Modellprojekt der Demokratie steckt. Eine moderne Fassung des Sagenstoffes unter dem Titel "King A" soll im November auf die Bühne der Schauburg kommen. Dass die Darsteller in der Aufführung womöglich Ritterhelme tragen, könnte hilfreich sein: auch geschlossene Visiere sind ein prima Spuckschutz.