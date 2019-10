Bitte berühren lassen

Ich sehe ihn nicht, den jungen Mann, der hinter der Wand sitzt und mir über Kopfhörer von seiner Familie und der Flucht erzählt. Aber ich spüre ihn. Sanft und behutsam tupft er Farbe auf meinen Unterarm, den ich durch ein Loch in der Wand gesteckt habe. Zeichnet auf meine Haut eine Linie, ein Boot und kleine Figuren, die auf eine zweite Linie, die Grenze, zusteuern. Dazu höre ich Männer und Frauen von dem singen, was sie erlebt haben. Und von dem, was wir uns alle wünschen: Schutz, ein ruhiger Alltag, Empathie. Voraussetzung ist, dass Menschen berührt werden voneinander. In der Performance "As Far as my Fingertips take me" gelingt das so buchstäblich wie eindringlich. In einer Konstellation aus Distanz und Nähe, in einer Mischung aus anonymer und intimer Begegnung, die individuelle Erfahrung und existentielle Bedürfnisse zusammenführt, entsteht ein Kontakt, der als Zeichnung auf dem Unterarm eine ganze Weile nachwirkt.

Grenzen überwinden

Es sind solche Momente wie die in der Arbeit von Tania El Khoury aus Beirut und dem syrischen Street Art Künstler und Musiker Basel Zaraa, mit denen Theater Grenzen überwindet und berührt. Ein Vorsatz, der beim Eröffnungswochenende von Spielart beinahe alle Produktionen prägt. Der aber nicht immer mit der gleichen Intensität eingelöst wird. Weil sich die semi-dokumentarischen Erzählungen über die ideologische Vereinnahmung der aus Amerika nach Ungarn importierten Akazie als zu schwerfällig oder spröde erweisen zum Beispiel. So im Stück "Hungarian Acacia", das dem Widerspruch von globalisierter Botanik und nationalistischer Politik in Ungarn mit der Gründung einer subversiven Akatien-Bewegung den Spiegel vorhält. Oder auch, weil der Genre-Mix aus Ballett, Grand Guignol und Epischem Theater in "No President" des Nature Theater of Oklahoma nicht nur die Ausdauer der Tänzer auf die Probe stellt.