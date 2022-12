Spiel mir das Lied von... Ennio Morricone: Jetzt im Kino!

Sergio Leone – eine Lebensbeziehung

Bevor Morricone 1964 seine jahrzehntelange erfolgreiche Zusammenarbeit mit seinem früheren Klassenkameraden Sergio Leone begann, war er mit Kammermusik und Orchesterwerken in der Avantgarde seines Landes unterwegs. Er bewunderte Stockhausen und John Cage, reiste nach Darmstadt zu den Kursen für neue Musik. Oder arrangierte Pop Songs. Arbeitete unermüdlich.

Mit dem Regisseur Sergio Leone – so erfährt man – verband Morricone mehr als Arbeit, es war eine Lebensbeziehung. Beide wussten genau vom Stellenwert des Anderen für ihre Arbeit. Das erzählt Morricone in Interviewsequenzen, berichtet von der Arbeit an den vielen Giallos, an den Spaghetti-Western, an "Spiel mir das Lied vom Tod". Und von seinen Stilmitteln und Soundelementen, die sich so ganz von der damaligen Filmmusikkonvention unterschieden. Schon bald wollten alle ihre Filme von Morricones Musik begleitet haben.

Ehren-Oscar

Über 50 Millionen Schallplatten verkaufte Morricone weltweit. Er komponierte wie am Fließband, aber immer mit neuen Einfällen, wollte sich stets verbessern und nie wiederholen. Besonders stolz war er auf die Musik zu Roland Joffes Film "The Mission", die 1987 Oscar-nominiert war. Zu seinem großen Missfallen musste er sich aber Herbie Hancock und dessen an Jazztraditionals orientierten Soundtrack zu "Round Midnight" geschlagen geben.

Den Ehren-Oscar für sein Lebenswerk überreichte ihm dann erst 2007 Clint Eastwood. Und bei seinen späten Tourneen rund um den Globus, bei denen er seine Werke aufführte, jubelten dem ernsthaften Italiener Tausende zu. Sein Sohn Marco: "Ich weiß nicht ob seine Musik die Klassische Musik dieses Jahrtausends ist, ich weiß aber, dass seine Musik für sich steht. Und alles, was für sich steht, hat eine besondere Qualität. Und er hat Musik von hoher Qualität geschrieben."

Vorbild Barockmusik

Seine Vorbilder, so erzählt es der Maestro in dem mit zweieinhalb Stunden etwas ausufernden Film, seien die Barock-Komponisten Frescobaldi, Palestrina und natürlich Bach. Auf den Kontrapunkt gehe eben alles zurück. Vom Innenleben des Komponisten erfährt man in "Der Maestro" leider wenig.

Morricone bleibt das scheue Enigma, dem auch auf der Bühne im ausverkauften Circus Maximus kein Lächeln auskommt. Sein Sohn Marco sagt, er war ein Genie und ein zugleich rätselhafter Charakter voller Geheimnisse. Seine Musik sei der Spiegel seiner Seele.

Verpassen war gestern, der BR Kultur-Newsletter ist heute: Einmal die Woche mit Kultur-Sendungen und -Podcasts, aktuellen Debatten und großen Kulturdokumentationen. Hier geht's zur Anmeldung!