Spiel mir das Lied vom Rot: Umstrittene "Walküre" in Bayreuth

"Ich habe gehört, ich könnte in allen drei Akten machen, was ich will. Und da habe ich mir gedacht, ich könnte eine Malaktion machen. Ich wollte etwas parallel zu Wagner machen, was sein Werk vielleicht unterstreicht und in ein anderes Medium übersetzt", so Nitsch bei der Auftakt-Pressekonferenz. Er werde beim Inspizienten auf der Bühne sitzen, so seine Ankündigung, und "genau die Farbeinsätze" bestimmen, wenngleich "viel improvisiert" werde: "Ich habe eine Zeichensprache, die habe Farbtafeln, ich zeige die Farben, die ich haben will. Ich dachte zuerst, eine Malaktion zu machen, wie ich sie verstehe, die sich aber nicht mit Wagner berührt hätte. Bei den Proben bin ich aber drauf gekommen, dass die Farben in Wagners Partitur denen sehr ähnlich sind, die mir vorschweben."

Insofern gelang Festivalchefin Katharina Wagner ein riskanter, aber großer Wurf, konnte sie doch zeigen, dass bildende Kunst und Musikdrama bestens zueinander passen, wenn zwei Seelenverwandte aufeinandertreffen, und das gilt für Nitsch und Richard Wagner auf jeden Fall. Der Aktionist sollte in Wien mal den „Parsifal“ inszenieren, was dann leider doch nicht zustande kam. Stattdessen behalf er sich damals, 2004, mit einer zweitägigen Aktion auf seinem Schlossgelände, bei der 600 Liter Tierblut verbraucht wurden. Nitsch denkt und handelt großformatig und will zurück zu den Ursprüngen, was ihn mit Wagner verbindet.

Schade, dass den inzwischen greisen und gebrechlichen Künstler am Ende einige vernehmliche Buhrufe erreichten. Aber vermutlich nimmt er das als Kompliment, ist es doch ein Zeichen dafür, dass seine "orgiastische" Kunst nach über fünfzig Jahren immer noch verstört.