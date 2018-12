Spiegel-Betrugsskandal weitet sich aus

Im "Spiegel"-Fälscher-Skandal gibt es neue Vorwürfe gegen den ehemaligen Redakteur des Nachrichtenmagazins, Claas Relotius. Wie das Blatt selbst berichtet, soll Relotius nicht nur Teile seiner Geschichten frei erfunden haben, sondern möglicherweise auch Spendengelder veruntreut haben.

Der 33-Jährige hatte offenbar seine Leser zu Spenden für Waisenkinder in der Türkei aufgerufen. Das Geld sei aber auf seinem Privatkonto gelandet. Wie viel die Leser gespendet haben und was mit dem Geld passiert ist, ist noch unklar. Das Magazin kündigte an, alle Informationen dazu im Rahmen einer Strafanzeige der Staatsanwaltschaft zur Verfügung zu stellen.

Fälschungen im großen Umfang

Der "Spiegel" hatte am Mittwoch bekanntgegeben, dass der 33-jährige preisgekrönte Redakteur Reportagen ganz oder teilweise systematisch gefälscht hatte. Er habe dabei Charaktere, Zitate und Begebenheiten erfunden oder die Biografien von realen Protagonisten verfälscht.

Relotius schrieb für den Verlag seit 2011 knapp 60 Texte, seinen Angaben zufolge sind 14 betroffen. Der "Spiegel" kündigte umfassende Aufarbeitung an.