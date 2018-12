Warum "Spiderman: A New Universe" einem LSD-Trip ähnelt

Man könnte Abhandlungen schreiben über das Marvel-Intro, das jeden Film des Comicverlags eröffnet. In nur wenigen Sekunden wird über die individuell an den Superhelden angepasste Bildsprache und Musik der Inhalt des nachfolgenden Abenteuers angedeutet. Was jedoch immer gleich bleibt, ist die Verbeugung vor dem Ausgangspunkt: dem Comicheft, dessen Seiten in den Filmintros rasend schnell durchgeblättert werden und eine wie von Hand animierte Kurzgeschichte erzählen.

Denkmal für eine Comicfigur

Mit "Spiderman: A New Universe" wird den Heften ein Denkmal gesetzt, das seinesgleichen sucht in der Geschichte der Comicverfilmungen. Der Animationsfilm ist eine einzige große Verbeugung vor der Kunst des Comics. Alle möglichen Stilformen werden angewendet: klassische Superheldenabenteuer inklusive Textkästen, Mangas, Cartoons, Popart à la Roy Lichtenstein, dreiteilige Comicstrips. Das sollte unbedingt im Kopf haben, wer sich auf dieses visuelle Ereignis einlässt. Vergessen sollte man hingegen die Realverfilmungen der letzten Jahre, denn mit dem immer größer werdenden Leinwand-Superhelden-Universum hat der Animationsfilm bis auf einige selbstironische Referenzen nur wenig zu tun.

Vorhang auf für die nun folgende Flut von Spider-Männern, Spider-Frauen und... einem Spider-Schwein. Sieben Spider-Leute sind es insgesamt. Zumindest in diesem Film. Denn Comicfans wissen: In Heftform gibt es noch weitaus mehr Spider-Varianten. "Spiderman: A New Universe" ist demnach NICHT der Totalausfall eines durchgeknallten Hollywood-Strategen, der das Superhelden-Genre dem Totalausverkauf preisgibt. Denn ja: Auch das Spider-Schwein hat seine eigene Comic-Heftserie.

Comic als LSD-Trip

Der Film kondensiert einige der Geschichten, die es teilweise schon seit Jahrzehnten gibt, in eine gigantische Popkultur-Explosion. So etwas kann nach hinten losgehen. In diesem Fall wussten die visuellen Sprengmeister aber sehr genau, was sie tun. Während in der Filmhandlung Paralleluniversen geöffnet werden, öffnen sich auf optischer Ebene Bildwelten, die es in Spielfilmlänge noch nie gab. So wird zum Beispiel 2D-Technik mit 3D-Technik kombiniert, gezeichnete Vorlagen wurden also nachträglich computeranimiert. Und statt der klassischen 24 Bilder pro Sekunde werden nur 12 Bilder pro Sekunde abgespielt, um den Figuren eine Dynamik zu geben, die irgendwo zwischen klassischer Animation und dem Selbststudium eines Comichefts angesiedelt ist.

Selbst wenn die Handlung von "Spider-Man: A New Universe" streckenweise an einen eskalierten LSD-Trip erinnert – die schiere technische Brillanz katapultiert ihn in die Top Ten der Animationsfilme. Und auch bei der hundertsten Sichtung wird man Dinge entdecken, die einem beim 99. Mal vor lauter Staunen entgangen sind.