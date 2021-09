Spider Murphy Gang: Ex-Drummer Franz Trojan ist tot

Die Spider Murphy Gang trauert um ihren Ex-Drummer Franz Trojan. Im Alter von 64 Jahren sei das Gründungsmitglied der Band in Kamp-Lintfort, wo er die letzten Jahre verbrachte, am 15. September verstorben, teilte das Management dem Bayerischen Rundfunk mit. Trojan gehörte der Band bis 1992 an.

Trojan war Teil der prägenden Band. Zu ihrem bayerischem Rock 'n' Roll tanzte Anfang der Achtziger im Fieber der Neuen Deutschen Welle die ganze Republik.

