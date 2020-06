Aus für Online-SPEX: 40 Jahre Deutungshoheit in der Popkultur

"Du studierst jetzt?", fragte der Punker, der immer schicke schwarze Klamotten trug. Anfang der 80er-Jahre war das. Er spielte in einer Band, ich spielte in einer Band. So etwas verbindet. "Könntest du mir", schlug er vor, "dann die SPEX mitbringen?" Die SPEX konnte man in der Kleinstadt in der Oberpfalz, in der wir aufgewachsen sind, nicht kaufen. Und so kam es, dass ich George, so hieß der Gute, jeden Monat die SPEX vorbeibrachte, erstanden im Zeitschriftenladen am Bahnhof in Regensburg.

Wie die Lieblingsband, in der man mitspielen durfte

Die SPEX war wichtig, nicht nur in der Provinz. Sie war die einzige Popmusik-Zeitschrift im deutschsprachigen Raum, die sich den irritierenden New Wave- und Postpunk-Phänomenen widmete. Im Großformat, anfangs in nüchternem Schwarz-Weiß gehalten, wurden hier neue Popkünstler*innen und Bands vorgestellt. Es war klar, dass dies nicht mit dem Kumpeljournalismus geschehen konnte, der in älteren Rock-Musik-Zeitschriften wie SOUNDS angesagt war. In der SPEX wurde um die reine Lehre gerungen, um eine angemessene Sprache für Pop und New Wave, um Modernität. Christoph Gurk, zu Beginn der 90er-Jahre Chefredakeur des Kölner Blattes, erinnert sich: "Es war anstrengend, unterbezahlt, auch aufregend. Es wird ja immer so gesagt, dass die SPEX war wie die Lieblingsband, in der man mitspielen durfte. Das stimmt auch, aber zu Bands gehören natürlich auch Streitigkeiten, Flügelkämpfe, fast wie im Parlament mit unterschiedlichen Fraktionen, die sich auch ordentlich in die Haare gekriegt haben. Das hat das Blatt lebendig gemacht".

Diskurs-Rock im Sinne von SPEX

Hinreichend komplex war sie, die SPEX: Einige Plattenkritiken und Artikel waren so verstiegen, dass selbst gewillte Konsument*innen überfordert waren, aber so war das Leben eben und die Popmusik sowieso. Als zu Beginn der 90er die Bands der sogenannten Hamburger Schule starteten, schien es, als ob eine Generation von Künstler*innen die politischen und kulturellen Prinzipien der SPEX-Redaktion übernommen hätte. Man engagierte sich in den linken Wohlfahrtsausschüssen, die Musik wurde kurz darauf als Diskurs-Rock verschlagwortet, die Kunst des Zitats – damals war sie auf dem Höhepunkt.

Aufgrund ihrer klugen Autor*innen, die Hip-Hop analysierten und die Riot Grrrl-Bewegung propagierten, hatte die SPEX die Nase vorn, was die Deutungshoheit in der Popkultur anging. Bis dann eine Musikrichtung aufkam, die nicht ins Raster der Kultur-Theorien passte beziehungsweise auf Kriegsfuß stand mit der kritischen Theorie: Mit Techno, mit elektronischer Musik ohne Worte und offensichtlichem Programm, tat sich die SPEX anfangs schwer, bis Autoren wie Hans Nieswandt für Verständnis sorgten.