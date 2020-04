Spessart-Eiche auf dem Weg zum UNESCO-Weltkulturerbe

Das Sammeln und Säen von Eicheln, die dann zu mächtigen Eichen heranwachsen, ist auf dem Weg zum UNSESCO-Weltkulturerbe. Laut der Bayerischen Staatsforsten mit Sitz in Regensburg wurden die Eichensaat und Eichenwirtschaft im Spessart nun in die Landesliste für das Immaterielle UNSESCO-Weltkulturerbe aufgenommen. Als nächstes käme dann der Eintrag in die Bundesliste und die weltweite Liste des Immateriellen UNESCO-Weltkulturerbes.

Eichenmast hat eine über 200-jährige Tradition im Spessart

Hunderte von Familien und Kindern ziehen bei der so genannten Eichenmast durch die Wälder und sammeln Körbeweise die auf den Boden gefallenen Eicheln auf. Die letzte Eichenmast war im Jahre 2018. Die Förster legen daraufhin im Spessart neue Eichenkulturen an.

Die Eiche gilt als das Markenzeichen des Spessarts

Ihr Holz ist von so guter Qualität, dass es seit vielen Generationen weltweit für die Herstellung wertvoller Möbel, Bodenbeläge oder Weinfässer geschätzt wird. Die mächtigen Eichen sind aber auch für den Naturschutz unentbehrlich. So siedeln sich zahllose Insektenarten, Käfer und Vögel in diesen Bäumen an.

Die langsam wachsende Eiche muss allerdings von den Förstern auch intensiv gepflegt werden. Schon zu Zeiten der D-Mark wurde die Kulturarbeit der Eichenwirtschaft gewürdigt: Die Rückseite der silbernen 50-Pfennig-Münze zeigte eine Frau beim Pflanzen einer kleinen Eiche.