Spendenmarathon für Münchens größte evangelische Kirche

Die Fassade von St. Lukas wurde erst vor gut zehn Jahren aufwendig renoviert – nun geht es um den Innenraum. Die Mosaikfliesen im Eingangsbereich sind teilweise abgeschlagen, die Kuppel ist schadhaft, weil die Heizung feuchte, staubige Luft über Jahrzehnte nach oben getragen hat. Des weiteren sind etliche Register am Spieltisch der prächtigen Steinmeyer-Orgel abgebrochen. Einmal musste aus Sicherheitsgründen sogar die Empore gesperrt werden.

"Katastrophal für eine Kirchengemeinde", sagt Helmut Gottschling, Pfarrer von Sankt Lukas. "Und wenn sich so etwas noch einmal verstärken würde, dass einfach Dinge runterfallen und wir die Kirche schließen müssten, dann hätten wir ein großes Problem."

15 Millionen Euro müssen finanziert werden

Soweit soll es nicht kommen. Daher haben die Kirchengemeinde und ihr umtriebiger Pfarrer den Notstand ausgerufen. Mit Erfolg: Aufgrund der nationalen Bedeutung des Gotteshauses beteiligen sich Bund, Land, Landeskirche und Dekanat an den Kosten von rund 15 Millionen Euro.

Und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. 50 Projekte fördert sie derzeit in Bayern, ein Drittel davon sind Kirchen. Doch nicht jedes Gotteshaus bekommt einen Förderzuschlag wie St. Lukas, erklärt Peter Schabe, Gebietsreferent der Stiftung für Bayern: "Wenn das Denkmal vielleicht völlig unscheinbar irgendwo im letzten Winkel des Landes steht, ist es für uns als Stiftung schwer."

Bei St. Lukas sei es dagegen ein Leichtes gewesen. "Hier haben wir natürlich mitten in der Stadt einen so prächtigen Bau, der die Kriegszeit überstanden hat, der trotz Umbauten in den 1960er Jahren und danach noch so viel historische Qualität hat, dass er eben sehr überzeugt als Baudenkmal."

Neben den notwendigen Sicherungsmaßnahmen und der Restaurierung der wertvollen Orgel geht es nämlich auch darum, Eingriffe der letzten Renovierung vor rund 60 Jahren rückgängig zu machen. Denn der damals federführende Architekt sei "kein Freund des Historismus" gewesen, erklärt Stefan Neukamm, Architekt vom Dekanat München. "Er wollte der Kirche einen modernen Zeitgeist verleihen. Es sollte ein Volksaltar in die Mitte kommen, es sollten Ornamente verschwinden. Das ist Gott sei Dank nicht passiert."

Spenden sollen fehlende zwei Millionen einbringen

Für eine umfassende Innenrenovierung fehlen noch gut zwei Millionen Euro. Die sollen nun durch Spenden eingeworben werden. St. Lukas ist allerdings nicht die einzige Kirchengemeinde im Freistaat, die auf die Großzügigkeit privater Geldgeber angewiesen ist.

Doch Pfarrer Gottschling lässt sich vom Prinzip Hoffnung leiten – und schmiedet schon Pläne für die zwei Jahre, in denen seine Kirche für die Baumaßnahmen geschlossen sein wird: "Ein Baustellengottesdienst oder Kunst am Bau – da sind wir sehr einfallsreich und auch sehr flexibel."

Immerhin ist St. Lukas auch mit Hilfe von Spenden erbaut worden – vor 125 Jahren.